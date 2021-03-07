اليوم السابع
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وزير الخارجية الأمريكى: طريق الدبلوماسية مفتوح مع إيران والكرة فى ملعبها

الأحد، 07 مارس 2021 05:40 م
وزير الخارجية الأمريكى: طريق الدبلوماسية مفتوح مع إيران والكرة فى ملعبها بلينكن
كتب أحمد عرفة

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قال أنتونى وزير الخارجية الأمريكي، إن إيران تتحرك في الاتجاه الخاطئ وتواصل اتخاذ خطوات تجعل برنامجها النووي أشد خطورة، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن طريق الدبلوماسية مفتوح في ما يتعلق بملف إيران النووي والكرة في ملعبها.

وفى وقت سابق قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع باهتمام كبير إلى رغبة إيران في المشاركة بعملية تفاوضية ملموسة، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: جادون فيما يتعلق بوضع قيود تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، متابعا: نرحب بنتائج اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بإيران.

 


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