وزير الثقافة العراقى: صلاة البابا فرنسيس على أنقاض كنائس الموصل رسالة سلام

قال وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم إن صلاة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس اليوم الأحد على أنقاض كنائس الموصل رسالة سلام للعالم.
وأضاف ناظم - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - "أن ترحيب جميع العراقيين بقداسته ونبذهم لداعش رسالة إلى العالم تؤكد أن جميع الديانات تدعو إلى المحبة والسلام"، مشيرا إلى أن نزعُ خيطٍ بسيط من البساط يمكن أن يؤدي لاتلافه".
وزير الثقافة العراقى: صلاة البابا فرنسيس على أنقاض كنائس الموصل رسالة سلامالأحد، 07 مارس 2021 07:47 م
البابا فرنسيس فى العراق
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قال وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم إن صلاة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس اليوم الأحد على أنقاض كنائس الموصل رسالة سلام للعالم.
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