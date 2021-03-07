اليوم السابع
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وزير الثقافة العراقى: صلاة البابا فرنسيس على أنقاض كنائس الموصل رسالة سلام

الأحد، 07 مارس 2021 07:47 م
وزير الثقافة العراقى: صلاة البابا فرنسيس على أنقاض كنائس الموصل رسالة سلام البابا فرنسيس فى العراق
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قال وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم إن صلاة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس اليوم الأحد على أنقاض كنائس الموصل رسالة سلام للعالم.
وأضاف ناظم - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - "أن ترحيب جميع العراقيين بقداسته ونبذهم لداعش رسالة إلى العالم تؤكد أن جميع الديانات تدعو إلى المحبة والسلام"، مشيرا إلى أن نزعُ خيطٍ بسيط من البساط يمكن أن يؤدي لاتلافه".


الفاتيكان

البابا فرنسيس

العراق

البابا فرنسيس فى العراق

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