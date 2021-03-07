اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 مارس 2021 10:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الثقافة العراقى: الانتهاكات لسيادة العراق غير مقبولة لا سياسيا ولا دينيا

الأحد، 07 مارس 2021 09:49 م
وزير الثقافة العراقى: الانتهاكات لسيادة العراق غير مقبولة لا سياسيا ولا دينيا العراق
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الثقافة العراقى حسن ناظم، إن زيارة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، إلى العراق تساهم في تعزيز الثقة بالحكومة العراقية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضاف وزير الثقافة العراقى، أن الانتهاكات لسيادة العراق غير مقبولة لا سياسيا ولا دينيا.

ولفت وزير الثقافة العراقى إلى أن هناك مسؤولية كبيرة على مؤسسات الدولة لتوفير السياحة للأماكن الدينية والتاريخية.

وأكد وزير الثقافة العراقى أهمية وجود انخراط عراقي وإقليمي ودولي للمساعدة بإعادة إعمار سهل نينوى.

 

 


البابا فرنسيس

العراق

وزير الثقافه

بابا الفاتيكان

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة