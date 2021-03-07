وزير الثقافة العراقى: الانتهاكات لسيادة العراق غير مقبولة لا سياسيا ولا دينيا

كتب أحمد عرفة

قال وزير الثقافة العراقى حسن ناظم، إن زيارة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، إلى العراق تساهم في تعزيز الثقة بالحكومة العراقية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضاف وزير الثقافة العراقى، أن الانتهاكات لسيادة العراق غير مقبولة لا سياسيا ولا دينيا.

ولفت وزير الثقافة العراقى إلى أن هناك مسؤولية كبيرة على مؤسسات الدولة لتوفير السياحة للأماكن الدينية والتاريخية.

وأكد وزير الثقافة العراقى أهمية وجود انخراط عراقي وإقليمي ودولي للمساعدة بإعادة إعمار سهل نينوى.