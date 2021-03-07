وزير التعليم العالى يتابع استعدادات جامعة الملك سلمان الدولية لتشغيل المقر الرئيسى

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، صباح اليوم الأحد، بجولة تفقدية لجامعة الملك سلمان الدولية بمدينة الطور، يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، والدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس، والدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، وعدد من قيادات المحافظة، وعمداء الكليات، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة، لمتابعة استعداد الجامعة لتشغيل المقر الرئيسى للجامعة، اعتبارًا من العام الجامعى 2021-2022.

وذكر بيان وزارة التعليم العالى أن الوزير استمع خلال جولته التفقدية لشرح كامل حول الخطط التى تضعها الجامعة لتوفير المنح الدراسية لأبناء محافظة جنوب سيناء، والتجهيزات اللازمة التى تقوم بها الكليات؛ استعدادًا لاستقبال الطلاب فى العام الجامعى المقبل، وتفقد مبانى إدارة الجامعة والكليات وملحقاتها من فصول ومعامل وقاعة المؤتمرات، والمكتبة المركزية، وصالة الألعاب، وكذلك المنطقة الترفيهية من ملاعب قدم قياسية، وملاعب خماسية، وملاعب متنوعة، وحمام سباحة.

كما أجرى الوزير جولة داخل المبانى السكنية الخاصة بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأشاد بمستوى الأعمال والالتزام بالبرنامج الزمني؛ استعدادًا لبدء الدراسة فى العام الجامعى القادم، موجهًا بالاستخدام الأمثل لكافة المساحات المتوافرة بالجامعة، وتفقد المستشفى التعليمى الخاص بالجامعة، مشيرًا إلى أن المستشفى الجامعى سيكون إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية فى مصر.

وأشاد عبدالغفار بالالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ منشآت الجامعة وفقًا للمواصفات عالمية، مشددًا على المتابعة المستمرة من جانب القيادة السياسية للمشروعات القومية التى تساهم فى الارتقاء بالمنظومة التعليمية فى مصر.

جدير بالذكر أن مساحة مقر جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة الطور تبلغ مائتى فدان فى المرحلة الأولى، ويحتوى الفرع على كليات (الهندسة، والصناعات التكنولوجية، والطب، وطب الأسنان، والتمريض)، كما يوجد منطقة متكاملة للألعاب الرياضية تحتوى على العديد من الملاعب المكشوفة، وصالات الألعاب المغطاة، وحمام سباحة أوليمبي، ومركز للمؤتمرات مجهز بأحدث النظم السمعية والبصرية.