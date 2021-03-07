اليوم السابع
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واشنطن تعتزم سحب قواتها بالكامل من أفغانستان بعد الأول من مايو

الأحد، 07 مارس 2021 11:37 م
واشنطن تعتزم سحب قواتها بالكامل من أفغانستان بعد الأول من مايو الجيش الأمريكي
(رويترز)

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 كشفت عدة مواقع إخبارية اليوم الأحد عن رسالة بعث بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للرئيس الأفغاني أشرف غني أن الوزير دعا إلى خفض العنف في أفغانستان لمدة 90 يوما وبدء جهود جديدة للسلام بقيادة الأمم المتحدة، محذرا من أن الولايات المتحدة قد تسحب كل قواتها من هناك بعد الأول من مايو.

كانت قناة تلفزيون طلوع أول من نشر رسالة بلينكن وأكدتها صحيفة نيويورك تايمز. وأحجمت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية عن تأكيد صحة ما ورد بالرسالة، لكنها قالت إن الولايات المتحدة "لم تتخذ أي قرارات بشأن قواتنا في أفغانستان بعد الأول من مايو. كل الخيارات ما زالت مطروحة على الطاولة".

 

 


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