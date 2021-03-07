هولندا تسجل 42 حالة وفاة وأعلى زيادة يومية للإصابات فى 6 أسابيع

أمستردام /أ ش أ/

أعلن معهد الصحة العامة الهولندى، اليوم السبت، تسجيل 42 حالة وفاة وخمسة آلاف و378 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى هولندا خلال الساعات الـ24 الماضية، فى أعلى زيادة يومية فى الإصابات تسجلها البلاد منذ 23 فبراير الماضي.

ووفقا لما نقلت صحيفة "نذرلاندس تايمز" الهولندية عن بيانات المعهد، فقد ارتفع بذلك إجمالى الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة فى هولندا منذ بداية تفشى الوباء إلى 15 ألفاً و803 حالات، فيما بلغ العدد التراكمى للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة مليون و115 ألفا و549 إصابة.

إلى ذلك، أظهرت بيانات المعهد تقديم مليون و571 ألفا و318 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" حتى اليوم، بزيادة بلغت 44 ألفاً و304 جرعات خلال اليوم الأخير.