هشام طلعت مصطفى المطور العقاري المصري الوحيد ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2021

اختارت مجلة فوربس الأمريكية، رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط عام 2021، ليصبح المطور العقاري المصري الوحيد ضمن القائمة، ويواصل أفضل مطور عقاري في مصر حصد الجوائز المحلية والدولية تتويجًا لجهوده في إدارة مجموعة طلعت مصطفى والتي اختيرت من ذات المجلة ضمن قائمة أقوى شركات العقارات والإنشاءات في الشرق الأوسط.

وبحسب المجلة الشهيرة، فقد جاء اختيارها لأعضاء القائمة وفقًا لعدة معايير أبرزها حجم الشركة من حيث الإيرادات والأصول وعدد الموظفين، تأثير الرئيس التنفيذي والشركة على القطاع والمجتمع والدولة، نمو الشركة وإنجازات الرئيس التنفيذي في العام الماضي، خبرة الرئيس التنفيذي في منصبه الحالي، بالإضافة إلى خبرته العامة، الإنجازات الشخصية للرئيس التنفيذي، بما في ذلك رئاسة عضوية مجالس الإدارات والمبادرات الاجتماعية، التكريم والجوائز من الحكومات والجمعيات المعترف بها.

وجاء هذ الاختيار بفضل نجاح رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، في قيادة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، والتي تمتلك تاريخ طويل يمتد أكثر من 50 عامًا، لتحقيق مفهوم الحياة المتكاملة بمشروعيها الرحاب ومدينتي، بالإضافة إلى ذلك ارتقت المجموعة بسوق الاستثمار السياحي، حيث انفردت بتقديم مشروعات سياحية غير مسبوقة وبمعايير عالمية، منها منتجع فورسيزونز – شرم الشيخ وفورسيزونز نايل بلازا - القاهرة، وفورسيزونز سان ستيفانو جراند بلازا- الإسكندرية، بالإضافة إلى فندق رجال الأعمال كمبينسكى النيل- القاهرة.

كما نجح هشام طلعت مصطفى في قيادة المجموعة ببراعة خلال جائحة فيروس كورونا لتواصل صدارة حجم المبيعات في مصر بإجمالي بأكثر من 16 مليار جنيه مبتعدة بفارق يتعدى 4 مليارات جنيه عن أقرب منافسيه، رغم أثر الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها بدءًا من شهر مارس والإجراءات المرتبطة به قد أثرت على تحركات وتعاملات العملاء، كما نجح في زيادة رصيد الوحدات المباعة ولم يتم تسليمها للعملاء في 31 ديسمبر لعام 2020 إلى 50.7 مليار جنيه مقابل 49.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، والناتجة عن الاستثمار في تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة، وكذلك ارتفعت الإيرادات لتصل إلى 14.087 مليار جنيه خلال عام 2020 بنسبة نمو 20%.

وليست هذه هي المرة الأولى، التي تختار فوربس مجموعة طلعت مصطفى ضمن قوائمها للشركات، حيث سبق اختيار المجموعة ضمن قائمة أقوى 100 شركة مقيدة في بورصات الشرق الأوسط، لتحافظ المجموعة على مكانتها ضمن أي قوائم لأكبر الشركات على مستوى المنطقة.



