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نداء بقيمة 12 مليون دولار لمساعدة 330 ألف إمراه وفتاة في موزمبيق

الأحد، 07 مارس 2021 12:38 م
نداء بقيمة 12 مليون دولار لمساعدة 330 ألف إمراه وفتاة في موزمبيق فيضانات - ارشيفيه
كتبت – هند المغربي

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أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان نداءًا إنسانيًا بقيمة 12 مليون دولار لتقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والحماية المنقذة للحياة إلى 330 ألف امرأة وفتاة وشاب على وجه السرعة.

ولفت ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، إلى أن المستهدفين تأثروا بالأزمة الإنسانية في كابو ديلجادو ووباء كوفيد-19.

سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة تسببت في نزوح 27 ألف شخص من منطقة بوان الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب العاصمة البلاد مابوتو الأسبوع الماضي، ووفق مسؤول محلى " المياه أدت لقطع جسرين على طول نهر أومبيلوزي وعدة طرق، كما غمرت مئات المنازل ودمرت الفيضانات المحاصيل.

 


الأمم المتحدة

موزمبيق

الأمم المتحدة للسكان

كوفيد

19

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