اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 مارس 2021 04:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

نحات عراقى مسلم يصمم صليبا ويقدمه هدية لبابا الفاتيكان

الأحد، 07 مارس 2021 03:17 م
نحات عراقى مسلم يصمم صليبا ويقدمه هدية لبابا الفاتيكان الصليب هدية بابا الفاتيكان
الموصل (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم النحات الموصلي المسلم عمر يونس صليبا هدية لبابا الفاتيكان فرانسيس الثاني في منطقة "حوش البيعة " بمدينة الموصل العراقية.

image (1)
الصليب

وأشار يونس - للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، اليوم الأحد، إلى أنه صمم الصليب ليقدمه هدية لبابا الفاتيكان، الذي يزور العراق حاليا؛ ليؤكد من خلاله نبذ العنف الطائفي والتعايش السلمي بين أطياف الشعب العراقي.

image
هدية بابا الفاتيكان

ووصل موكب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إلى كنيسة حوش البيعة بمدينة الموصل العراقية، ذكرت ذلك قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الأحد.

وكان البابا فرانسيس بابا الفاتيكان وصل إلى مدينة الموصل العراقية بعد أن أنهى زيارته إلى أربيل.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد، أن البابا فرنسيس وصل إلى الموصل، وسط استقبال رسمي وشعبى من أهالى المدينة.

وكان البابا فرنسيس قد زار - فى وقت سابق اليوم - عاصمة كردستان العراق، واجتمع مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحكومة مسرور بارزانى.

وقال رئيس إقليم كردستان العراق - في تغريدة عقب لقاء البابا - "إنه مع بدء زيارة البابا في كردستان، نكرر التزامنا الدائم بالسلام والحرية الدينية والأخوة، كما نتذكر البيشمركة وكل من قدم التضحيات المطلقة للدفاع عن السلام والحرية لجميع العراقيين".


بابا الفاتيكان

صليب

نحات عراقى مسلم

زياره بابا الفاتيكان للعراق

الموصل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بطريرك الموارنة بلبنان: زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق تعزيز للسلام

الأحد، 07 مارس 2021 02:02 م

العراق: بابا الفاتيكان يتوجه إلى الكنيسة الطاهرة القديمة للصلاة على "ضحايا الحرب"

الأحد، 07 مارس 2021 11:07 ص

بابا الفاتيكان يصل كنيسة "حوش البيعة" بمدينة الموصل العراقية

الأحد، 07 مارس 2021 09:58 ص

رئيس إقليم كردستان بعد لقاء بابا الفاتيكان: ملتزمون بالسلام والحرية الدينية

الأحد، 07 مارس 2021 09:21 ص

مسعود بارزانى: زيارة بابا الفاتيكان لأربيل تاريخية وتحمل رسالة للتعايش السلمى

الأحد، 07 مارس 2021 08:43 ص

بابا الفاتيكان: "السلام ليس فيهِ غالبون ومغلوبون بل إخوة وأخوات"

السبت، 06 مارس 2021 09:54 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة