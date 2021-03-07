نائب محافظ الدقهلية: اتخذنا كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بمدارس المحافظة

كتب محمد السيد

أجرى هيثم الشيخ، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نائب محافظ الدقهلية، جولة للمرور على عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والتى جرت بمدارس المحافظة، ورافقه فى الجولة، على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

وقال هيثم الشيخ نائب المحافظ الدقهلية، إن الهدف من جولة المرور هو الاطمئنان على حسن سير الامتحانات داخل اللجان، وكذا التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات وتنفيذ إجراءات التباعد حرصا على صحة وسلامة وحياة الجميع، موضحا أنه تنفيذا لتكليفات المحافظ فقد تم المرور على لجان الامتحانات بمدارس السيدة عائشة الإعدادية للبنات، ومدرسة الفردوس الرسمية المتميزة للغات بمدينة المنصورة، حيث تفقد لجان الامتحانات بالمدرستين.

وخلال الجولة، تفقد نائب المحافظ الفصول الدراسية لرياض الأطفال وحجرات الأنشطة والألعاب الترفيهية الخاصة برياض الأطفال بالمدارس المشار إليها.

وأشار نائب المحافظ، إلى ضرورة توفير أجواء الهدوء والمناخ الملائم لأبناءنا الطلاب لأداء الامتحانات على أكمل وجه، مضيفا أنه سبق وأن وجه المحافظ لاتخاذ كافة الاستعدادات الأمنية والصحية وتفعيل خطط تأمين المنشآت التعليمية على مستوى المحافظة، والتأكد من سلامة وصلاحية وسائل الدفاع المدني والتأكد من جهازيتها للاستخدام وقت الحاجة، وأنه تم التنسيق مع مديرية أمن الدقهلية ومراكز الشرطة على مستوى المحافظة لتكثيف عمل الدوريات الشرطية حول المنشآت التعليمية طوال فترة الامتحانات لتوفير جو آمن للطلاب والحفاظ على المنشآت التعليمية والعاملين بها.

فيما، أكد وكيل وزارة التربية التعليم بالدقهلية، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتعقيم وتطهير المدارس، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة والمسئولين بالإدارات الصحية على توفير زائرة صحية بكل مدرسة، للتعامل الفورى مع أية أحداث طارئة.