مياه سوهاج تشارك بورشة عمل مشروعات الترشيح الطبيعى لضفاف الأنهار بالأقصر

سوهاج محمود مقبول

تشارك شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بورشة العمل الختامية لمشروعات الترشيح الطبيعى لضفاف الأنهار والممولة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمدينة الأقصر فى الفترة من 7 إلى 8 مارس الجارى والتى يحاضر بها المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ورانيا هداية مدير برامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالقاهرة وعدد من رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى، صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 7 وحدات ترشيح طبيعي بمحافظة سوهاج لتوفير إمدادات مياه صالحة للشرب ذات جودة عالية ومستدامة تتميز بالتخلص من العكارة والطفيليات الممرضة ومعظم الملوثات الأخرى بمياه نهر النيل دون الحاجة إلى إضافة شبه أو كلور أو أي طريقة تعقيم أخرى.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أن الوحدات التى تم تنفيذها تتمثل في وحدتي ترشيح طبيعي بمحطة مياه الظهير الصحراوى ووحدة ترشيح طبيعي بمحطة مياه الطوايل بمركز ساقلته ووحدة ترشيح طبيعي بمحطة مياه المراغة النقالى ووحدة ترشيح طبيعي بمحطة مياه الشورانية بمركز المراغة ووحدتى ترشيح طبيعي بمحطة مياه جزيرة المنتصر بمركز المنشاة حيث تبلغ الطاقة التصميمية لكل وحدة 30 لتر لكل ثانية بتكلفة اجمالية تبلغ 3.4 مليون جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن تكنولوجيا الترشيح الطبيعي من التكنولوجيات المستخدمة في تنقية المياه بأوروبا كبديل للمعالجة التقليدية وان الشركة قامت بتنفيذ 17 وحدة ترشيح طبيعي في وقتاً سابق في مراكز ساقلته وسوهاج واخميم والمراغة والمنشاة.