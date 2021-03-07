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منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء: تلقينا 91 ألف شكوى خلال شهر فبراير فقط

الأحد، 07 مارس 2021 10:50 م
منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء: تلقينا 91 ألف شكوى خلال شهر فبراير فقط د طارق الرفاعى
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور طارق الرفاعى مسؤول منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، إن متابعة الدكتور مصطفى مدبولى، موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات لشكاوى المواطنين المسجلة بالمنظومة الموحدة خلال شهر فبراير يؤكد اهتمام الدولة لسماع وحل شكاوى المواطن، وحرصها على خلق قناة اتصال مع كافة المواطنين.
 
 
وأكد مسؤول منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، فى تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المنظومة تلقت 91 ألف شكوى خلال شهر فبراير فقط، وتم التعامل معها، لافتا إلى أن 72% من الشكاوى من نصيب الوزارات، بينما 20 % من المحافظات وباقى الجهات كان نصيبها 8 % .
 
 
وأضاف طارق الرفاعى، أن المنظومة تتلقى الشكاوى وتفحصها، حيث تدرج تلك الشكاوى كل يوم، ويتم فحصها من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من الجهات والوزارات، والعمل على تخفيف معاناة المواطنين.

الشكاوى

مجلس الوزراء

طارق الرفاعى

منظومة الشكاوى

الحكومة

مصطفى مدبلوى

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