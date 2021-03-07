مقتل 8 عناصر من قوات الأمن فى هجوم لطالبان شمالى أفغانستان

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أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل ثمانية من قوات الأمن وإصابة ستة آخرين في هجوم شنته حركة طالبان على موقع أمني في إقليم بلخ شمالي البلاد.

وأوضحت الشرطة - في بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الأحد - أن خمسة من عناصر طالبان قُتلوا أيضا وأصيب سبعة آخرون في الاشتباكات.

ولم يصدر بعد تعليق من حركة طالبان على الهجوم.