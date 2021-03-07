مقتل 8 عناصر من قوات الأمن فى هجوم لطالبان شمالى أفغانستان

أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل ثمانية من قوات الأمن وإصابة ستة آخرين في هجوم شنته حركة طالبان على موقع أمني في إقليم بلخ شمالي البلاد.
وأوضحت الشرطة - في بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الأحد - أن خمسة من عناصر طالبان قُتلوا أيضا وأصيب سبعة آخرون في الاشتباكات.
ولم يصدر بعد تعليق من حركة طالبان على الهجوم.
مقتل 8 عناصر من قوات الأمن فى هجوم لطالبان شمالى أفغانستانالأحد، 07 مارس 2021 05:31 م
الشرطة الأفغانية - صورة أرشيفية
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أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل ثمانية من قوات الأمن وإصابة ستة آخرين في هجوم شنته حركة طالبان على موقع أمني في إقليم بلخ شمالي البلاد.
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