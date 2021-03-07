اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 مارس 2021 06:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 8 عناصر من قوات الأمن فى هجوم لطالبان شمالى أفغانستان

الأحد، 07 مارس 2021 05:31 م
مقتل 8 عناصر من قوات الأمن فى هجوم لطالبان شمالى أفغانستان الشرطة الأفغانية - صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل ثمانية من قوات الأمن وإصابة ستة آخرين في هجوم شنته حركة طالبان على موقع أمني في إقليم بلخ شمالي البلاد.
وأوضحت الشرطة - في بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الأحد - أن خمسة من عناصر طالبان قُتلوا أيضا وأصيب سبعة آخرون في الاشتباكات.
ولم يصدر بعد تعليق من حركة طالبان على الهجوم.


أفغانستان

الشرطة الأفغانية

حركة طالبان

إقليم بلخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مبعوث بايدن يقترح مفاوضات جديدة مع طالبان حول الحكومة الأفغانية.. البنتاجون تؤكد: لن نقوم بانسحاب متسرع من أفغانستان.. مسئولين: الطريق لانهاء الحرب متروك للأفغان.. وتوقعات ببقاء القوات الامريكية فترة اطول

الأحد، 07 مارس 2021 12:00 ص

مقتل 25 عنصرا فى طالبان خلال عمليات للجيش الأفغانى

السبت، 06 مارس 2021 06:10 م

الرئيس الأفغاني يستعد لإجراء انتخابات جديدة لدفع المحادثات مع طالبان

السبت، 06 مارس 2021 12:51 م

وزير خارجية أفغانستان: لا نعارض خوض "طالبان" للانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 02 مارس 2021 11:05 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة