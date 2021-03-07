اليوم السابع
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مقتل 70 عنصرا حوثيا فى مواجهات مع الجيش اليمنى بجبهة تعز جنوب غرب البلاد

الأحد، 07 مارس 2021 03:33 م
مقتل 70 عنصرا حوثيا فى مواجهات مع الجيش اليمنى بجبهة تعز جنوب غرب البلاد الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
عدن (أ ش أ)

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لقى 70 عنصراً من مليشيات الحوثي، المدعومة إيرانياً، اليوم الأحد، مصرعهم وأصيب آخرون بجروح مختلفة في مواجهات مع الجيش اليمنى بجبهة مقبنة غرب تعز.

وأكد قائد جبهة "مقبنة" حميد الخليدي - في تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية - أن قوات الجيش كسرت هجوماً للمليشيات بعد محاولتها التسلل إلى عدد من المواقع المحررة.. مشيراً إلى مصرع 70 عنصراً حوثياً وإصابة العشرات في مواجهات متواصلة انتهت ظهر اليوم بهزيمة المليشيات وانكسارها.

وأشار الخليدي إلى أن المليشيات هاجمت مواقع الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في المناطق المحررة في محاولة لاستعادتها حيث دارت معارك عنيفة في مناطق "الطوير" و"الكويحة" بـ"عزلة اليمن" بجبهة "مقبنة" المشتعلة منذ أيام، وخسرت المليشيات عددا من المواقع والتباب الجبلية ومُنيت بخسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية.
 

وكان الجيش اليمني، أعلن أن قواته تخوض معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي في غرب محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية - وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأحد، أن المعارك تدور في منطقة "عزلة اليمن" بمديرية "مقبنة" غرب تعز.

وأفادت مصادر إعلامية يمنية، في وقت سابق، بمقتل شرطي وإصابة 7 آخرين في قصف حوثي بطائرة مسيرة على مركز الشرطة في مدينة التربة جنوب تعز.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من استهداف الحوثيين مستشفى الثورة العام في تعز بالقذائف، ما أسفر إصابة أحد حراسه بجروح.
وأحبط الجيش اليمني هجوما للحوثيين شرق محافظة الجوف، وألحق بهم خسائر بشرية، حيث أسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين وتدمير عربات تابعة لهم.

 


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الحرب فى اليمن

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