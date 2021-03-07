مقتل 20 على الأقل في انفجار بمدينة باتا في غينيا الاستوائية

(رويترز)

قالت قناة تلفزيون (تي.في.جي.إي) المحلية إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في سلسلة انفجارات وقعت بمدينة باتا في غينيا الاستوائية اليوم الأحد.

وأكد سكان ووسائل إعلام محلية إن 4 انفجارات ضخمة في قاعدة عسكرية هزت مدينة باتا في غينيا الاستوائية اليوم الأحد، ولم يتضح بعد سبب الانفجارات، وبث التلفزيون المحلي لقطات لمجموعة من الناس يسحبون جثثا من تحت أكوام الأنقاض.

وتحركت شاحنات صغيرة تقل ناجين ومعظمهم من الأطفال إلى أمام مستشفى محلي حيث ظهر في بعض اللقطات المصورة بعض الضحايا وهم يرقدون على الأرض.