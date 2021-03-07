مقتل مراهق فى احتجاجات بالسنغال مع تصعيد المعارضة ضغوطها

قال مسؤول حكومي إن مراهقا عمره 17 عاما لقي حتفه رميا بالرصاص في جنوب السنغال يوم السبت كما تعرضت عدة مراكز للشرطة للنهب مع دعوة معارضي الرئيس ماكي سال إلى تنظيم مزيد من الاحتجاجات هذا الأسبوع.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن الصبي قتل خلال اشتباكات ببلدة ديوب الجنوبية. وقال المسؤول إن المحتجين أحرقوا أيضا مركزا للشرطة العسكرية ونهبوا عدة مبان حكومية.

ولقي ما لا يقل عن خمسة حتفهم في الاحتجاجات التي اندلعت بعد اعتقال عثمان سونكو ، أبرز زعماء المعارضة في السنغال ، يوم الأربعاء.

وتعد تلك أسوأ اضطرابات سياسية وقعت منذ سنوات في دولة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها واحدة من أكثر دول غرب إفريقيا استقرارا.

وأكد متحدث باسم الشرطة العسكرية السنغالية مقتل شخص خلال اشتباكات في ديوب لكنه لم يذكر ملابسات الحادث. وقال إن المحتجين نهبوا ستة مراكز للشرطة في أنحاء البلاد يوم السبت.

وكان سونكو قد حل ثالثا في انتخابات الرئاسة التي جرت في 2019. وقد اعتقل بعد أن اتهمته عاملة في صالون تجميل باغتصابها. وينفي سونكو هذه المزاعم ويقول إنها محاولة من سال لتدمير منافس سياسي.

وتنفي الحكومة ذلك.

ودعت حركة الدفاع عن الديمقراطية المعارضة لاحتجاجات في كل أنحاء السنغال لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم الاثنين.

وقالت الحركة إنها " تدعو الشعب السنغالي إلى مواصلة حشده ونضاله السلمي من خلال استخدام كل حقوقه الدستورية لرفض دكتاتورية ماكي سال".