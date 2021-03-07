مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين فى حادث تصادم بين 3 سيارات بزراعى البحيرة

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة ، إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وتبين وقوع حادث تصادم بطريق القاهرة - الاسكندرية الزراعى بالقرب من قرية أنور المفتي التابعة لمركز أبو حمص بالبحيرة ، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين.

وهرعت على الفور القيادات الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمى لتقديم الرعاية الطبية وكذلك نقل الجثث الى مستشفى ابو حمص المركزى.