اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 مارس 2021 03:41 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين فى حادث تصادم بين 3 سيارات بزراعى البحيرة

الأحد، 07 مارس 2021 02:48 م
مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين فى حادث تصادم بين 3 سيارات بزراعى البحيرة حادث التصادم فى البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات منهم سيارتين ميكروباص بمركز أبو حمص بالبحيرة.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة ، إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وتبين وقوع حادث تصادم  بطريق القاهرة - الاسكندرية الزراعى بالقرب من قرية أنور المفتي التابعة لمركز أبو حمص بالبحيرة ، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين.
 
وهرعت على الفور القيادات الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمى لتقديم الرعاية الطبية وكذلك نقل الجثث الى مستشفى ابو حمص المركزى.

حادث تصادم

مركز ابو حمص

محافظة البحيرة

امن البحيرة

حوادث البحيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة