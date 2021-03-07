اليوم السابع
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مصرع شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أسفل عجلات القطار بالشرقية

الأحد، 07 مارس 2021 11:39 ص
مصرع شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أسفل عجلات القطار بالشرقية اسعاف - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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لقى شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة الشرقية، مصرعه أسفل عجلات القطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من أمام قرية المسلمية، صدمه القطار، وتم نقل جثته لمشرحة مستشفى ههيا، وإخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى ههيا المركزى بوصول جثة شخص.

وتبين من التحريات الأولية، أثناء مرور شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة  شريط السكة الحديد  طريق" العدوة - المسلمية" دائرة مركز شرطة الزقازيق، صدمه القطار وتوفى فى الحال، وتم التحفظ على الجثة وإخطار النيابة العامة.

 

 

 


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