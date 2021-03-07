مصرع اثنين وإصابة 6 آخرين فى تصادم لانشين للصيد داخل بحيرة المنزلة بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقي اثنين صيادين مصرعهما وأصيب 6 آخرين، فى حادث تصادم لانشين للصيد داخل بحيرة المنزلة، وتم نقلهم إلى مستشفي المطرية، وتم تحويل بعض الحالات إلى مستشفي المنزلة العام.

وقد تلقي اللواء رافت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفي المطرية العام بوصول اثنين صيادين جثة هامدة و وصول 6 مصابين فى حادث تصادم بين لانشين بحرييين داخل بحيرة المنزلة.

وعلى الفور انتقل الرائد احمد يسري رئيس مباحث المطرية، وبرفقته النقيب أحمد الدسوقي رئيس وحدة تنفيذ احكام المركز والقوة المرافقة، إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال المصابين أكدوا باصطدام لانشين ببعضهم أثناء الصيد داخل بحيرة المنزلة، وكان على متنهما تسعة صيادين .

وتمكن الأهالي، من انتشال جثة اثنين ونقل باقي المصابين إلى المستشفي، بينما أشاروا إلى فقدان احدهم داخل المياة ولم يتم استخراجه، وجاري معاينة مكان الحادث.