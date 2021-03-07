مستشار الأمن القومى الأفغانى: المفاوضات مع طالبان ستؤدى إلى سلام مؤقت

أعرب مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله محب، عن اقتناعه بأن المفاوضات مع حركة طالبان ستؤدي إلى سلام مؤقت، وأن تحقيق سلام حقيقي يتطلب معالجة الأبعاد الإقليمية والدولية لقضية أفغانستان.
وقال محب - حسبما نقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الأحد - "إن الحرب الدائرة في البلاد لها أبعاد خارجية، وهناك حاجة لمعالجة الأبعاد الإقليمية والدولية لتحقيق سلام حقيقي ومنع تهديدات ما بعد اتفاق السلام.. الحرب الجارية ليست حربًا داخلية، وإنما هي ذات أبعاد خارجية، ولهذا السبب المفاوضات مع طالبان وحدها لن تؤدي إلى سلام دائم، علينا تقييم تهديدات ما بعد السلام وتأثيرها على شعب أفغانستان".
مستشار الأمن القومى الأفغانى: المفاوضات مع طالبان ستؤدى إلى سلام مؤقتالأحد، 07 مارس 2021 08:52 م
أفغانستان - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعرب مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله محب، عن اقتناعه بأن المفاوضات مع حركة طالبان ستؤدي إلى سلام مؤقت، وأن تحقيق سلام حقيقي يتطلب معالجة الأبعاد الإقليمية والدولية لقضية أفغانستان.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
مقتل 8 عناصر من قوات الأمن فى هجوم لطالبان شمالى أفغانستانالأحد، 07 مارس 2021 05:31 م
مبعوث بايدن يقترح مفاوضات جديدة مع طالبان حول الحكومة الأفغانية.. البنتاجون تؤكد: لن نقوم بانسحاب متسرع من أفغانستان.. مسئولين: الطريق لانهاء الحرب متروك للأفغان.. وتوقعات ببقاء القوات الامريكية فترة اطولالأحد، 07 مارس 2021 12:00 ص
مقتل 3 أشخاص فى انفجار بإقليم هلمند جنوبى أفغانستانالسبت، 06 مارس 2021 09:49 ص
ألمانيا تحذر من انسحاب القوات الدولية من أفغانستان قبل الأوانالخميس، 04 مارس 2021 10:22 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة