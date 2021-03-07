مد أجل الحكم على متهم باختلاس 1.5 مليون جنيه بالسيدة لـ4 أبريل

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى، وأسامة عبد الظاهر ، وأمانة سر طارق فتحي كامل ، السيد حسن الشريف.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة، أن المتهم بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة بصفته موظف عمومي ، وأخر سبق الحكم عليه اختلاسا أموالاً وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما، بأن اختلسا مبلغ مالي مقداره مليون وخمسمائة وثلاثة واربعون ألفًا، وتسعة وستون جنيه، المملوك لجهة عملهما، والسابق لهما تحصيله من عملاء المأمورية محل عملهما بموجب الاختصاص الوظيفي لكل منهما لتوريدها لخزينة المحكمة محل عملهما، فاحتسباه لنفسيهما بنية تملكها علي النحو المبين بالأوراق، حال كونهما من مندوبي التحصيل، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لايقبل التجزئة.