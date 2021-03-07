مدينة رأس غارب: استكمال نقل سكان المناطق العشوائية لمساكن بديلة للعشوائيات

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة غارب، أنه جارى استكمال أعمال نقل سكان المناطق العشوائية "عشش البلد" إلى المساكن بديل العشوائية "مساكن الروضة"، وإزالة المساكن العشوائية فور نقلهم.

وأضاف رئيس مدينة غارب، فى بيان له، أن سكان العشوائيات الذين يتم نقلهم للمساكن البديلة للعشوائيات، ملاك العشوائيات من قبل 2006، حيث يتم تعويضهم ببلوك بديل العشوائيات والملاك ما بعد 2006 يتم تعويضهم بوحدات سكنية كاملة التشطيب والمرافق .

وتابع رئيس مدينة غارب، أنه تم اليوم الأحد نقل وتسكين عدد أسرتين من ملاك العشوائيات ما قبل 2006 واعاده التسكين ببلوك ببديل العشوائيات ونقل وتسكين اسره من ملاك المنطقة العشوائية ذات الخطورة الداهمة من الملاك ما بعد 2006 وتعويضه بوحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق وازالة المنازل الخاصة بهم بالمنطقة العشوائية داهمة الخطورة .

وكشف أن إجمالى المستلمين من ملاك ما قبل 2006 لبلوك بمنطقة بديل العشوائيات 86 أسرة، وإجمالى المستلمين من ملاك ما بعد 2006 لوحدة سكنية 19 أسرة.