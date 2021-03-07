مدير تعليم البحر الأحمر يتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد هشام منير، مدير عام تعليم البحر الأحمر، سير الامتحانات داخل المدارس الثانوية بمدينة سفاجا، حيث بدأ جولته بتفقد مدرسة الشهيد سيف الدين الثانوية العسكرية، ومدرسة سفاجا الثانوية بنات.

ورافق مدير عام التربية والتعليم بالبحر الأحمر، كلا من محمود عامر، مدير إدارة سفاجا التعليمية، وعبد اللطيف محمد مدير أمن مديرية التربية والتعليم، وذلك للإطمئنان على دخول الطلاب المنصة الإلكترونية.

واكد مدير عام تعليم البحر الأحمر في بيان للمديرية علي تطبيق الاجراءات الاحترازية والحفاظ علي عملية التعقيم المستمرة للجان عقب الانتهاء من الامتحانات يوميا، واكد أن غرفة العمليات بالمديرية في تواصل لحظي بجميع غرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية، موجها بتذليل أي عقبات أو مشكلات حال حدوثها على الفور من أجل توفير كافة سبل الراحة والطمأنينة خلال فترة الإمتحانات.

كما تفقد مدير عام التربية والتعليم خلال جولته بسفاجا مدرسة الصناعات البحرية العسكرية يرافقه تكرونى حراجى رئيس قسم التعليم الفني بالإدارة مؤكدا على الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل جميع المدارس ولجان الإمتحانات من أعمال تطهير وتعقيم وإرتداء الكمامات وتجنب التلامس والتكدس المباشر.