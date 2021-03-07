محافـظ المنوفية يتابع ميدانياً أعمال تطوير شوارع حى غرب والعزبة الغربية

المنوفية محمد فتحى

قام اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بجولة ميدانية موسعة بمدينة شبين الكوم، تابع خلالها أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع المستهدف تطويرها ضمن خطة تطوير المناطق الغير المخططة بنطاق حي غرب بشبين الكوم، وذلك للوقوف علي نسب التنفيذ وتذليل العقبات للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، يأتي هذا في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لحصر المناطق العشوائية وتطويرها وتنميتها وامدادها بالمرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، رافقه نائبه محمد موسي واللواء علاء رشاد السكرتير العام، والمستشار الهندسي للمحافظة ونواب رئيس حي غرب شبين الكوم .

حيث تفقد المحافظ، أعمال التطوير ( رصف – إنترلوك ) بشارع درب فاضل بحي غرب شبين الكوم ، موجهاً بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد وإزالة العقبات لإنهاء أعمال الرصف بالشارع وفق الخطة الزمنية المحددة، كما تابع المحافظ الأعمال التجهيزية لرصف شارع فتحي غريب المتفرع من شارع دنشواي، وكذا عدد من الشوارع الأخري المستهدف تطويرها بالعزبة الغربية، وشدد المحافظ علي ضرورة توحيد نمط الأرصفة بكافة أعمال التطوير للشوارع المستهدف تطويرها بنطاق المحافظة وذلك ضمن خطة تطوير المناطق الغير مخططة لرفع كفاءتها والنهوض بها .

كما تفقد المحافظ، أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع المتفرعة من شارع القرط ( منطقة مصنع الكوكاكولا ) بالعزبة الغربية بشبين الكوم ، حيث تابع الأعمال التجهيزية لتركيب بلاط الإنترلوك بعدد من الشوارع المستهدف تطويرها، وهي: شارع المنشاوي ، سرور ، معوض ، مشدداً بضرورة متابعة الأعمال بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة .

فيما أعرب أهالي منطقة العزبة الغربية وحي غرب، عن بالغ سعادتهم لما يتم من أعمال تطوير ورفع كفاءة لكافة الشوارع الرئيسية ومتفرعاتها المهملة منذ سنوات عديدة ، كما قدموا الشكر لمحافظ المنوفية علي جهوده المبذولة علي أرض الواقع ، وحرصه علي تطوير المناطق العشوائية والعمل علي رفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لهم .

وأكد محافظ المنوفية، حرصه علي الارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات بمختلف القطاعات والتعاون الوثيق مع كافة الجهات لتحقيق تنمية شاملة علي أرض المنوفية لتقديم خدمة أفضل للمواطنين ، وأنهي المحافظ جولته بتفقد شارع مصنع غزل شبين الكوم وكلف رئيس الحي بضرورة وضع تصور لتوسعة الشارع وإعادة تطويره بما يتناسب مع موقعه المميز .