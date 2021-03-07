اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: بدء واستكمال تبطين وتأهيل 12 ترعة فى 5 مراكز

الأحد، 07 مارس 2021 04:38 م
محافظ كفر الشيخ: بدء واستكمال تبطين وتأهيل 12 ترعة فى 5 مراكز تبطين الترع
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع الأعمال الجارية فى استكمال تبطين وتأهيل الترع بمراكز المحافظة، تنفيذاً للمشروع القومى، تنفيذاً لتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه، مؤكداً أنه تم الانتهاء من عدد من الترع وجارى استكمال بقية أعمال التبطين لترع أخرى ، وجارى البدء فى ترعة بمركز كفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ، فى بيان له، أنه تلقى تقريراً من المهندس أشرف المحمدى ، وكيل وزارة الرى بكفر الشيخ ، يفيد بأنه جارى العمل فى تبطين ترعة عليوه ،وترعة الجبل، وترعة البجاجير، بمركز سيدى سالم ، وترعة زوبع ، وترعة راغب بمركز الحامول ، وترعة المربط ، وترعة الحلافى  بمركز الرياض ، وترعة المحيط ، وترعة مارس الجمال وقرية زهران ، والباشير ، و كفر المرابعين وترعة المفروزة بمركز كفر الشيخ  ،وترعة الكون  الحجنة بمركز بيلا ، وجارى  الاستعدادات للبدء فى أعمال تبطين  ترعة الشاكرية  التابعة لمركز كفر الشيخ الأسبوع المقبل، مشيداً بالمسئولين والمشرفين على أعمال التبطين  والمهندسين والعمال والسائقين على ما يبذلونه من جهد وسرعة أعمال التبطين وفق المواصفات القياسية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، سيتم تبطين وتأهيل 1000 كيلو من الترع، مؤكداً أن هناك ترع تم الانتهاء منها ، ومنها المربط بسيدى غازى ، والسنط ، وترعة الحلافى ،وجانبية الزاوية اليسرى ،وجانبية الزاوية اليمنى ،والضبعة والشمارقة والزرافة بسيدى سالم وسعيد يوسف بمطوبس.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

وعلى جانب أخر تفقد المهندس اشرف المحمدى ،رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بكفر الشيخ، أعمال تأهيل وتبطين الترع بالمراكز ال5 بالإضافة للأعمال الجارية فى تبطين بقية الترع ببقية المراكز.

 

 

ترع اثناء اعمال التبطين
ترع اثناء اعمال التبطين

 

ترع تم الانتهاء من اعمال التبطين بها بكفر الشيخ
ترع تم الانتهاء من اعمال التبطين بها بكفر الشيخ

 

تم الانتهاء من اعمال التبطين
تم الانتهاء من اعمال التبطين

 

 


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مديرية الرى

وزارة الرى

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