محافظ دمياط تناقش تسكين البائعين بسوق 51 فى مدينة رأس البر

دمياط _ معتز الشربينى

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاجتماع المُنعقد اليوم الأحد، مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، ورأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية واللواء حسين لبيب رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ومحمد عجم مدير إدارة المتابعة والتفتيش المالى والإدارى ونائبا رئيس الوحدة المحلية ومديرى عدد من الإدارات المعنية بها.

تناول الاجتماع مناقشة بعض الملفات بمدينة رأس البر، إذ بحثت "المحافظ" موقف المشروعات الخاصة بالمرافق والطرق بمنطقة الامتداد العمرانى، حيث وجهت بتقديم تقرير يتضمن الموقف التنفيذى لهذه الأعمال، لمراجعة ذلك مع الشركات المسند إليها تلك العمليات، لبحث سُبل الانتهاء منها، كما تابعت "المحافظ" أيضاً أعمال الحملات التى تم تنفيذها بشكل دورى على مدار الأسابيع الماضية لرفع تجمعات القمامة بالمنطقة، حيث أكدت على المتابعة الدورية لمنع تراكم المخلفات مرة أخرى.

وعلى جانب آخر، بحثت "الدكتورة منال عوض" آليات وضع أسس ومحاور محددة لإجراءات تسكين البائعين بسوق 51 الذى تم إنشاؤه بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية والمقرر افتتاحه قريباً، فضلاً عن تحديد الأنشطة الخاصة به والتى تتحدد بقطاعات تخدم الشاطئ نظرًا لقربه منه، حيث أكدت على البدء فى الإجراءات الخاصة بذلك الموضوع لتحقيق الغرض من تنفيذ السوق للقضاء على الأسواق العشوائية.

واطلعت "محافظ دمياط" على الحصر الخاص بالجراجات المخالفة والتى يتم استخدامها فى الأغراض غير المخصصة لها، لاتخاذ إجراءات السحب حيالهم وفقاً لما هو مقرر فى هذا الشأن، وذلك لكونها مخالفة للاشتراطات المحددة.

وتابعت "المحافظ" الأعمال النهائية بمشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين والتى تُعد آخر بقعة عشوائية بالمحافظة وكذا الموقف النهائى بالسوق الحضارى، حيث أكدت على تقديم تقرير يومى بهذه الأعمال لافتتاح المشروعين وتسكينهم فى أقرب وقت ممكن، كما اطلعت "محافظ دمياط" على الموقف الخاص بتحصيل المبالغ المستحقة على المنتفعين ببرجولات المحال بشارع النيل والكافيتريات بمنطقة الجربى وعرض الإجراءات التى تم اتخاذها لسحب قطع الأراضى الواجب سحبها، للبدء فى وضع مقترحات لاستغلالهم.

وفى ختام الاجتماع، أكدت "محافظ دمياط "على التنسيق مع مديرية الطب البيطرى لوضع خطة لمكافحة ظاهرة الكلاب الضالة بالمدينة وتنفيذ حملات دورية للقضاء على الحشرات والناموس.