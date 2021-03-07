محافظ بورسعيد: تحويل 17 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعى خلال 3 أشهر

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد اجتماعا موسعا لاستعراض مستجدات الأعمال الجارية فى تحويل 17 محطة للعمل بالغاز الطبيعى بحضور اللواء محمد حسين - الأمين العام لوزارة البترول، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، ومسئولى شركات الغاز القائمين على تنفيذ الأعمال .

وقالت المحافظة فى بيان لها، إن محافظ بورسعيد استعرض الموقف التنفيذى الحالى لكل محطة من خلال شرح مسئولى شركات الغاز والاستعانة بالصور والفيديو التوضيحية.

وتم عرض الموقف الإنشائى لمحطات الغاز التى يتم تجهيزها للعمل بالغاز الطبيعى ومعدلات العمل فى توصيل المرافق للمحطات وموقف مد خطوط الغاز، حيث تأتى بورسعيد ضمن 6 محافظات يتم تطبيق تحويل السيارات بها للعمل بالغاز الطبيعى لمواجهة الكثافة على محطات وقود الغاز الطبيعى تنفيذًا لخطة الدولة فى التوسع بمحطات الغاز الطبيعى ضمن البرنامج القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.

وأكد المحافظ، أنه بدأ بالفعل تشغيل محطات بالغاز الطبيعى ضمن 17 محطة الجارى العمل بها، وشدد محافظ بورسعيد على سرعة إنجاز الأعمال طبقا للجداول المحددة للتنفيذ والتنسيق بين كافة الجهات ليتم الانتهاء من كافة المحطات التى تعمل بالغاز الطبيعى فى أقرب وقت.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أنه خلال الـ 3 أشهر القادمة سيتم تحويل كافة المحطات للعمل بالغاز الطبيعى لمواجهة الإقبال على محطات الغاز وتقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات بما يضمن سرعة وجودة تنفيذ كافة الأعمال.