المنيا- فريق المحافظات

أعلنت محافظة المنيا اليوم فى بيان لها عن قيام اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا يتفقد عددا من لجان اختبارات الشهادة الإعدادية المجمع، تابع المحافظ أداء الطلاب لاختبار الفصل الدراسى الأول متعدد التخصصات، وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية.

وقال البيان إن الجولة شملت تفقد لجان الامتحانات بالمدرسة الإعدادية الثانوية بالمنيا الجديدة ومدرسة الشهيد محمد جمال أبوحليقة الإعدادية بمدينة المنيا.

وذلك بحضور محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور على عبد السلام، مدير إدارة المنيا التعليمية.

وقال البيان إن المحافظ اطمئن على حسن سير الامتحانات، معربا عن خالص أمنياته بالنجاح للطلاب، وأكد المحافظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوقيع الكشف الطبى على التلاميذ والطلاب عن طريق الكواشف الحرارية، وارتداء التلاميذ والطلاب والملاحظين للكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعى وتطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات.

من جانبه، أوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية يبلغ 103 الف طالب وطالبة على مستوى مدارس المحافظة، ويؤدى الطلاب الامتحان المجمع بواقع 10 أسئلة فى مادة اللغة العربية، و8 أسئلة فى الرياضيات الجبر والهندسة، و6 أسئلة فى العلوم، و6 أسئلة فى اللغة الإنجليزية، و5 فى الدراسات.