محافظ المنوفية: "مشروعك" وفر 117 فرصة عمل من 92 مشروعا بتمويل 14.267 مليون جنيه

المنوفية - فريق المحافظات

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن فرص العمل التى وفرها "مشروعك" خلال شهر فبراير الماضى بلغ 117 فرصة عمل من خلال تنفيذ حوالى 92 مشروعا بتمويل 14مليونا و267 ألفا و700 جنيه، مؤكداً على ضرورة تشجيع الشباب على ممارسة العمل الحر والمشاركة فى مبادرة "مشروعك" ، وموجهاً القائمين على برنامج "مشروعك" بضرورة تكثيف حملات التوعية عن المشروع خاصة فى القرى حتى يستفيد الشباب والمرأة المعيلة من مزايا البرنامج، ومؤكداً على ضرورة تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض ، على أن يتم توفير تدريب فنى وإدارى لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.

وأشار المحافظ فى بيان له، إلى أن الهدف من "مشروعك" هو توفير العديد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة المعيلة بقرى وأحياء المحافظة لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم فى خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة لتمكينهم من سوق العمل، وذلك من أجل تعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتحقيق التنمية المجتمعية بنطاق مراكز ومدن المحافظة لدفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين فى مجال المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك".