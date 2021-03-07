محافظ الشرقية يوقع بروتوكول لإنشاء 7800 وحدة سكنية بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت محافظة الشرقية، عن إنشاء 7800 وحده سكنية مزوده بكافة الخدمات الأساسية، بمنطقه الـ 83 فدان بقرية كفر الحمام وأرض المدرسة الثانوية بمنطقة الحريرى .

أوضح بيان للمحافظة، أنه وقع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بروتوكول تعاون مشترك للإنطلاق فى تنفيذ المشروع القومى للتطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى والذى من المقرر تنفيذه فى مدينه الزقازيق.

وقدم عرضاً تفصيلياً عن مراحل التنفيذ والمخطط التفصيلى لما سيضمه المشروع من وحدات سكنية وخدمات، حيث من المقرر أن يتكون المشروع المنفذ بكفر الحمام على مساحة 83 فدان يضم 75عماره للإسكان الاجتماعى تضم حوالى 6000 وحدة سكنية مزوده بطرق وجراجات ومصاعد كهربائية وسلم رئيسى وسلم هروب لكل عمارة لاستيعاب 30000 الف نسمة حيث تتكون كل وحده من ارضى و9 طوابق بمعدل 8 وحدات بالدور وتصل مساحة الوحدة الى 90 م2 ، كما تبلغ الكثافة السكانية بالمنطقة 289 شخص / للفدان.

وأضاف المنطقه ستضم مسجدين لاستيعاب 1500 مصلى مقامين على مساحة 1650 م و 3 مجمع محلات تجارية بإجمالى 48 محل على مساحة 620 م2 وعدد 3 حضانه ومخبزين.

وعلى الجانب الآخر أضاف المهندس التنفيذى بسلاح المهندسين العسكريين أن المشروع المنفذ بمنطقه الحريرى على أرض المدرسة الثانويه والمقام على مساحة 20 فدان لاقامة مشروع اسكان متوسط بواقع 50 عمارة سيضم حوالى 1800 وحده سكنية بمساحه 125 م2 لكل وحده مزودين بمصاعد كهربائية وسلم رئيسى وسلم هروب لكل عمارة ويتكون نموذج العماره من ارضى و8 دور متكرر بمعدل 4 وحدات بالدور لاستيعاب 7200 نسمة بواقع 360 شخص / فدانن على أن يتم إنشاء مسجد لإستيعاب 1000 مصلى بمساحة 1140 م2 ومخبز و2 مجمع محلات تجارية باجمالى 32 محل وبمساحة كليه 670م2 وحضانه .

و يشار إلى أن كلا من المشروعين بأرض كفر الحمام ومنطقه الحريرى سيتم تزويدهم بخمات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى والتليفونات وجميع خدمات البنية التحتيه اللازمة لتوفير الحياه الكريمة واللائقه للمواطنين.

وعقب العرض أشاد المحافظ بالدور الذى تقوم به الدوله لتطوير الحياة للمواطنين وتوفير كافة سبل الراحة والأمان حتى يشعر المواطن بحجم المجهود المبذول من الدوله لبناء مصر الجديدة التى طالما حلم بها المصريون فى السنوات الماضية مؤكدا ان الدولة تبذل قصارى جهدها لتغير وجه الحياه وتوفير كافة الخدمات التى عانى المواطنون من نقصها لسنوات طويله .