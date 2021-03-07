محافظ الشرقية يكرم أول مُعيد جامعة من أبناء دار رعاية أيتام ويخصص له وحدة سكنية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تخصيص وحدة سكنية، للدكتور عبد الله شكرى أول شاب من أبناء دار رعاية الأيتام يتم تعيينه معيدًا بجامعات المصرية، ذلك تكريما له.

كان استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وكيل التضامن والدكتور عبدالله شكرى المعيد بكلية التربية الرياضية لتهنئته وتكريمه .

وأضاف محمد كمال الدين حجاجى وكيل التضامن بالشرقية، لـ"اليوم السابع"، أنه تقرر صرف مساعدة مالية لمدة عامين وتجهيز الوحدة سكنية المخصصة من المحافظة .

وكان "اليوم السابع"، التقى فى بث مباشر مع المعيد المتفوق، الذى جاء ترتيبه الخامس على دفعة 2020 بكلية التربية الرياضية، والذى قال: أنا مقيم بدار رعاية الأيتام منذ وعيت على الدنيا، والالتحاق بكلية التربية الرياضية كان هدفى منذ مرحلة الإعدادية أما الرغبة فى التعيين معيدا بالكلية لم يكن هدف فى البداية وإنما كنت أجتهد فى الدراسة من منطلق الاجتهاد الشخصى".

ويكمل: التحقت بالمدرسة فى المراحل التعليمية بالعاشر، ولا أحب الاعتماد على الدروس الخصوصية وإنما مذاكرة دروسى بنفسى وكان لدى يقين أننى أستطيع الحصول على المجموع الذى يؤهلنى للالتحاق بالكلية التى أرغب بها، لافتا إلى أنه منذ التحاقه بالكلية حرص على المذاكرة والالتزام بالحضور خاصة أنها كلية عملية، موضحا أنه كان يأتى للجامعة يوميا رغم بُعد مكان سكنه بمدينة العاشر من رمضان عن مدينة الزقازيق، وبعد بلوغ عمر 18 عاما انتقل لسكن خاص مع أخوته، مضيفا: نعتمد على أنفسنا نعمل ونتعلم فى نفس الوقت، معربا عن تقديره وشكره للدار التى تربى فيها .

وأضاف، أنه كان لا يفضل التحدث عن ظروفه الاجتماعية بين زملائه وأساتذة الكلية، حتى لا ينظرون له بالشفقة، وأنه كان من المتفوقين على مدار سنوات الدراسة .

وأشار إلى أنه عمل فى أحد الأندية الخاصة بجوار دراساته بالكلية، لتوفير نفقاته الخاصة واستكمال تعليمه لتحقيق حلمه، حيث كان يبدأ يومه من الفجر ينتقل عبر بالمواصلات من العاشر إلى الزقازيق لكون الكلية عملية والحضور ضمن درجات السنة، ويعود منها إلى العاشر للعمل بالنادى حتى 10 مساء، متابعا: أطمح لتطوير مهاراتى علميا وعمليا.