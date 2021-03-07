محافظ الشرقية: تلقينا 241 ألف و835 طلب تصالح فى مخالفات البناء حتى الآن

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه تم الإنتهاء من تقديم 241 ألف و835 طلب من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائى بالمراكز التكنولوجية حتى 6 مارس الجاري.

وأكد فى بيان أن موافقه مجلس الوزراء على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية لتنتهى هذه الفترة آخر الشهر الجاري، وذلك طبقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم 40 % كجدية تصالح إذا قام بالسداد فى خلال شهر مارس الجاري.

طالب المحافظ رؤساء المراكز بمد يد العون للمواطنين المخالفين لسرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى للدخول تحت مظلة القانون والإستفادة من الفرصة التى أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس الجاري.