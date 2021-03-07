اليوم السابع
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محافظ السويس: طلاب أنهوا امتحان الإعدادية فى 20 دقيقة.. صور

الأحد، 07 مارس 2021 10:49 ص
محافظ السويس: طلاب أنهوا امتحان الإعدادية فى 20 دقيقة.. صور اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس
السويس- سيد نون

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قال اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، إن عددا كبيرا من الطلاب انتهوا من إتمام امتحان الإعدادية فى 20 دقيقة فقط، وهو ما يؤكد ارتفاع مستوى الطلاب التعليمى بالمحافظة.

وأكد محافظ السويس خلال تفقد لجان امتحانات الإعدادية، أنه لم تسجل إصابات بفيروس كورونا بين الطلاب بالمحافظة خلال الامتحانات، وأنه تم اتخاذ وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية لسلامة الطلاب خلال الامتحانات.

وأشار عبد المجيد صقر، إلى أنه توجد داخل كل مدرسة يجرى بداخلها الامتحانات غرفة للعزل، ويوجد فريق طبى من أجل التعامل السريع مع أى إصابات.

وأشاد المحافظ، بمستوى المنظومة التعليمية بالمحافظة والذى يظهر من خلال نجاح الطلاب فى الامتحانات وقدرتهم على حل الامتحانات، مؤكدا انه قريبا لن توجد أى نوع من الأمية بالمحافظة، واستمع المحافظ إلى مراقبى الامتحانات والطلاب وقيادات مديرية التربية والتعليم خلال تفقده لامتحانات.

وانتظم طلاب السويس فى جميع لجان امتحانات الإعدادية بأحياء المحافظة الخمسة وقامت الشرطة بتأمين محيط لجان الامتحانات، وتواجد بمدخل المدرسة فريق من مديرية الصحة يقوم بقياس الحرارة وتوزيع الكمامات الطبية على الطلاب.

 

الطلاب
الطلاب

 

امتحان الاعدادية
امتحان الاعدادية

 

طلاب السويس
طلاب السويس

 

 

 


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اخبار السويس

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