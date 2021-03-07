محافظ البحر الأحمر يتفقد الشوارع بسيارة ميكروباص ويوجه بتطوير ميناء الصيد.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

أجرى اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، جولة تفقدية بشوارع الغردقة، شملت حلقة السمك وميناء الصيد، ومناطق شمال الأحياء والهلال وميدان عبدالمنعم رياض، ومنطقة القيادات وشارع الشيراتون، حيث استقل المحافظ سيارة ميكروباص تابعة للمحافظة برفقة السكرتير العام والسكرتير المساعد ورئيس مدينة الغردقة.

وأكدت المحافظة فى بيان لها أن المحافظ التقى الصيادين والبائعين الموجودين فى الميناء واستمع إليهم، ووجه بسرعة توصيل الغاز للمحال التجارية داخل الميناء، للتيسير على الصيادين حرصاً على سلامتهم حيث أنهم يستخدمون الأساليب القديمة فى طهى الأسماك، وأشار إلى أنه سيجتمع بمجموعة من الصيادين قريباً، للوصول إلى أفضل مقترح لتطوير منطقة الميناء بأكملها.

وواصل المحافظ، جولته الميدانية بتفقد منطقة شمال الأحياء، حيث شدد المحافظ على استبدال الأسوار المتهالكة للعمارات السكنية والمنشآت السياحية من بداية مدخل مدينة الغردقة حتى نهايتها بأسوار جديدة، كما وجه بسرعة استكمال المبانى غير مكتملة البناء سواء كانت (أعمدة - طوب أحمر)، لتحسين الصورة الذهنية والبصرية وليكون الشكل حضارى يليق بمدينة الغردقة السياحية ومظرها الجمالى.

ولاحظ محافظ البحر الأحمر، خلال الجولة وجود أحجار وزجاجات بلاستيكية ببعض المناطق، وعندما علم أن أصحاب المحلات التجارية والعمارات السكنية يضعوها لمنع وقوف السيارات أمامهم، كلف مجلس مدينة الغردقة برفعها وإزالتها لتحقيق السيولة المرورية، موجهاً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال تكرار وضع الأحجار بعد إزالتها.

ووجه محافظ البحر الأحمر، خلال الجولة بإزالة جميع المطبات الصناعية العشوائية، نظراً لكثرتها على العديد من طرق المدينة، إضافة إلى تسببها فى بعض الحوادث نظراً لوجودها على مسافات متقاربة، مع عمل مطبات أخرى بديلة وفقاً للاشتراطات الفنية والمواصفات العالمية حفاظاً على سلامة المواطنين.



- المحافظ يوجه باستكمال المباني الغير مستكملة



- جولة تفقدية لمحافظة البحر الاحمر



- محافظ البحر الاحمر يتفقد حلقة السمك