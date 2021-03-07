محافظ البحر الأحمر: حلقة السمك بالميناء سيتم تطويرها بالكامل

كتب- أحمد صلاح العزب

أعلن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، عن قيامه هو والعديد من القيادات بالمحافظة أثناء تجولهم في شوارع المحافظة في أحد الميكروباصات بالشوارع الرئيسية، برصد العديد من المخالفات، وكذالك للوقوف على الحالة العامة بالمحافظة، مضيفا أن الجولة استغرقت حوالى ست ساعات.

وتابع حنفى خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الاعلامى يوسف الحسينى، أنه من الوارد أن يجد عددا من المخالفات أمثال عدم تركيب الستائر على البنايات أثناء العمل بها وتشييدها، بالإضافة إلى وجود عدد من مخالفات بناء على الطريق، مشيرا إلى أنه التقى الصيادين والبائعين الموجودين فى الميناء واستمع إليهم ووجه بسرعة توصيل الغاز للمحال التجارية داخل الميناء، للتيسير على الصيادين حرصاً على سلامتهم، حيث أنهم يستخدمون الأساليب القديمة فى طهى الأسماك.

وأشار إلى أنه سيجتمع بمجموعة من الصيادين قريباً، للوصول إلى أفضل مقترح لتطوير منطقة الميناء بأكملها.

مضيفا أنه سيتم تطوير منطقة بيع الأسماك حتى تصل إلى أماكن حلقات الأسماك العالمية، مؤكدا على انه سيتم العمل سريعا على إنشاء مصنع ثلج بمنطقة حلقة السمك .