اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 مارس 2021 02:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة البحيرة يعلن الموافقة على إقامة محطة رفع صرف صحى بقرية الشماشرجى

الأحد، 07 مارس 2021 01:01 م
محافظة البحيرة يعلن الموافقة على إقامة محطة رفع صرف صحى بقرية الشماشرجى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة فى بيان له، عن موافقة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على إقامة محطة رفع صرف صحى على مساحة 525 م2 تبرع أحد المواطنين منهم 387 متر داخل الحيز العمرانى والواقعه بحوض الساحل والسواقى بقرية الشماشرجى زمام زراعى أمرى مركز شبراخيت.

وذلك استجابة لطلب المحافظة بالموافقة على المشروع حيث أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 م المعدل بالقانون 116 لسنة 1983، وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزارى رقم 615 لسنة 2016 مع إنهاء نقل الملكية لصالح الهيئة القومية للصرف الصحى واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك والحفاظ على الأراضى الزراعية المجاورة للموقع دون اى تعديات.

 

 


الهيئة القومية للصرف الصحى

الأراضى الزراعية

وزير الزراعة

استصلاح الأراضي

محطة رفع صرف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة