محافظة البحيرة يعلن الموافقة على إقامة محطة رفع صرف صحى بقرية الشماشرجى

البحيرة - ناصر جودة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة فى بيان له، عن موافقة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على إقامة محطة رفع صرف صحى على مساحة 525 م2 تبرع أحد المواطنين منهم 387 متر داخل الحيز العمرانى والواقعه بحوض الساحل والسواقى بقرية الشماشرجى زمام زراعى أمرى مركز شبراخيت.

وذلك استجابة لطلب المحافظة بالموافقة على المشروع حيث أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 م المعدل بالقانون 116 لسنة 1983، وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزارى رقم 615 لسنة 2016 مع إنهاء نقل الملكية لصالح الهيئة القومية للصرف الصحى واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك والحفاظ على الأراضى الزراعية المجاورة للموقع دون اى تعديات.