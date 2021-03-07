لندن: نرحب بقرار إيران بالإفراج عن البريطانية من أصول إيرانية نازنين زاغري

كتب أحمد عرفة

رحبت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأحد، بقرار السلطات الإيرانية الإفراج عن البريطانية من أصول إيرانية، نازنين زاغري، بعد 5 سنوات قضتها في السجن في إيران.

ووفقا لموقع روسيا اليوم قالت وزارة الخارجية البريطانية: نرحب بقرار السلطات الإيرانية سحب الجهاز الإلكتروني من رجل المواطنة نازانين زغاري راتكليف التي انتهت اليوم فترة عقوبة السجن التي قضتها بتهمة التجسس، لكن الخارجية تطالب بالإفراج عنها فورا وعدم فرض أي حجز صحي أو عزل منزلي عليها.

الجدير بالذكر أن زغاري كانت في منزلها خارج السجن منذ عام بسبب كورونا، لكنها كانت ممنوعة من الخروج لمسافة أكثر من 300 متر عن منزلها، عبر سوار وضع في رجلها.