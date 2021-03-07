لحظة تلقى رئيس فنزويلا وزوجته الجرعة الأولى من لقاح سبوتنيك V.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

ظهر الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، فى مقطع فيديو وهما يتلقيان جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسى المضاد لفيروس كورونا المستجد، وظهر الرئيس الفنزويلى خلال فيديو عرضته شبكة روسيا اليوم، وهو يحصل على اللقاح فى أحد مراكز التطعيم فى فنزويلا ثم مازح الحضور بكلمات باللغة الروسية كإشارة الى أن اللقاح الروسى أثر على لغته.

وقال الرئيس الفنزويلي بعد خضوعه للجرعة الأولى من لقاح سبوتنيك مازحا: "إن الخضوع للتطعيم بـ"سبوتنيك V" قد يعلم متلقيه اللغة الروسية"، ونطق بكلمات عدة باللغة الإسبانية بلكنة وكأنها بالروسية، وبعد الحقنة قال مادورو باللغة الإسبانية: "لا أشعر بشيء".. وأردف متظاهرا بأنه يتحدث بالروسية وهو يتلفظ ببعض الكلمات الإسبانية على شكل يجعلها شبيهة بالروسية.



رئيس فنزويلا قبل الحصول على اللقاح



رئيس فنزويلا وزوجته

وتلقى الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، أمس السبت، جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسى المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، ونشر مادورو تغريدة على حسابه الرسمى "تويتر": "كما وعدت الشعب، أنفذ وعدي.. تلقيت الجرعة الأولى".. وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.



خلال اخذ اللقاح



خلال الحصول على اللقاح

وكتب مادورو: "أشارك هذه اللحظة التى تلقيت فيها جرعة لقاح سبوتنيك v المضاد لفيروس كورونا معكم، لقد قمنا بتحصين جزء كبير من طاقمنا الطبى ونعدّ أن نضيف لقاحات أخرى من أجل حماية أفراد شعبنا".

وفى وقت سابق، أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، تسلم بلاده نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني "سينوفارم" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقال مادورو - حسبما نقلت قناة (سي إن إن) الأمريكية - إن "تلك الشحنة تمثل أملا كبيرا، مقدما الشكر للشعب الصيني والرئيس شي جين بينج.. مضيفا أن "حملة تطعيم المواطنين ستبدأ قريبا".