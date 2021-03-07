كيف تسهم المشروعات الكبرى بالوادى الجديد فى تنفيذ رؤية مصر 2030؟

كتبت أسماء أمين

تتجه الحكومة لتنفيذ مشروع الجذب السكاني لمحافظة الوادي والذي يهدف في مرحلته الأولى إلى جذب ألف أسرة يتم منحهم عدد من الامتيازات والمشروعات التي تحقق لهم دخلا مناسبا وتضمن بناء مجتمع قوي ومستدام؛ يساهم في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة.

وقد أكدت وزارة التخطيط ، الأهمية الكبيرة لمحافظة الوادي الجديد وما تمتلكه من مقومات وثروات ثمثل فرص استثمارية كبيرة وواعدة؛ يجب العمل على استغلالها وتوفير التمويل اللازم لها، وأشارت إلى أن المشروعات الاستثمارية الأخرى في مجالات الزراعة والتعدين واستصلاح الأراضي والتي ستسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف التي تسعى لتنفيذها الوزارة وفق رؤية مصر 2030.

وقد شهدت محافظة الوادي الجديد خلال السنوات الماضية نهضة غير مسبوقة فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة بتكلفة استثمارية بلغت حوالى 30 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة والطرق ومحطات مياه، وتصل قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الوادي الجديد بخطة عام 20/2021 إلى 5,8 مليار جنيه بنسبة زيادة 21% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 2,5% من الاستثمارات العامة.

وعن المشروعات التى تم تنفيذها..

مشروعات الطرق

تم الانتهاء من إنشاء طريق الفرافرة ديروط بطول 310 كيلومتر وبتكلفة مالية بلغت 1.7 مليار جنيه ويهدف إلى ربط غرب مصر في مدينة الفرافرة بوسط وشرق مصر عند مدينة ديروط بأسيوط والاتجاه شرقا ناحية البحر الأحمر.

وبدأت المحافظة في تخصيص الأراضي الزراعية للأفراد والشركات مما ساهم في مضاعفة الأراضي الاستثمارية بإجمالي 300 ألف فدان موزعة على مدن وقرى المحافظة وهو ما سهم بشكل مباشر في زيادة الاستثمار الزراعي وتوفير فرص عمل للشباب.

مشروعات المياه والصرف الصحى

تم تنفيذ مشروعات بتكلفة لا تقل عن 300 مليون جنيه شملت أعمال صيانة للآبار ومحطات تنقية مياه الشرب وإحلال وتجديد لخطوط الصرف الصحي على مستوى المدن الرئيسية وعدد من القرى.

مشروعات الآبار الجوفية

تم رصد 175 مليون جنيه لتشغيل الآبار الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية وتم بالفعل تحويل 60 بئرا جوفيا وجاري العمل على تحويل 85 بئرا جوفيا بهدف تحقيق المعادلة بترشيد استهلاك المياه وتوفير الطاقة وزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل الزراعية باستخدام نظم الري المطور.

مشروعات قطاع الصحة

من أهم المشروعات لدعم المنظومة الصحية مستشفى الداخلة العام، على مساحة 20 ألف متر ومساحة المبنى الطبي بها 7 آلاف متر، بقوة 118 سريرا، بتكلفة 700 مليون جنيه، وعلى أحدث طراز ويطبق أعلى معايير الجودة الطبية، مزودة بمهبط طائرة هيلوكوبتر، لتقديم خدمة الإسعاف الطائر لأبناء المحافظة.

استكمال مشروع تطوير مستشفى الخارجة العام، لتضم كافة التخصصات الطبية، بالإضافة لنقل أصول مبنى مكون من 3 طوابق تابع للتربية والتعليم لوزارة الصحة بمدينة باريس وتمت معاينة المبنى من لجنة هندسية من الوزارة للبدء في تحويله لمستشفى مركزي لخدمة أبناء مركز باريس وقراه.

تم إنشاء وحدة صحية جديدة بقرية الصحوة بمركز الداخلة ضمن مبادرة " حياة كريمة"، بتكلفة 8 مليون جنيه، وجاري إنشاء وحدة صحية بقرية "جورمشين 7" بمركز باريس ووحدة ثالثة بقرية "بدخلو" بمركز الداخلة.

مشروعات الغاز

شهد العام الحالى إدخال الغاز الطبيعي لـ14 ألف مواطن بمدينة الخارجة وقريتي بولاق والمنيرة كمرحلة أولى ضمن مخطط عام لإدخال الغاز إلى باقي مدن المحافظة الرئيسية بالداخلة وبلاط والفرافرة وسيتم الانتهاء من تركيب شبكة الغاز الطبيعي خلال يوليو 2021، كما سيشهد مشروع فوسفات أبو طرطور تحرك حقيقي لإنشاء مصنع حامض الفوسفوريك وإنشاء خط سكة حديد يربط بين المشروع بمدينة الخارجة وميناء سفاجا بالبحر الأحمر بتكلفه لا تقل عن 21 مليار جنيه.

مشروعات قطاع التعليم

شهدت المحافظة طفرة كبيرة في قطاع التعليم والتعليم العالي بإضافة مدارس جديدة لجميع المراحل منها المدرسة اليابانية بمدينة الخارجة بتكلفة وصلت إلى 25 مليون جنيه، وتم إنشاء جامعة خاصة بمحافظة الوادي الجديد وهو ما تم بالفعل باستقلالية جامعة الوادي الجديد عن جامعة أسيوط وتخصيص موازنات لاستكمال مباني الجامعة وبلغت حتى الأن 4 ملايين جنيه وتم بالفعل إنشاء 7 كليات جديدة هي الزراعة والآداب والبيطري والتربية عام والتربية الرياضية والعلوم فضلا عن صدور قرار بإنشاء كلية الطب البشري التي ستدخل الخدمة العام المقبل.