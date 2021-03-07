نهير عبد النبى

قد نتعرض فى أى وقت للأزمات القلبية المفاجئة، قد يكون ذلك نتيجة الإجهاد أو الحزن وأسباب أخرى مختلفة، لذلك يجب أن نتبع بعض الطرق لحمايتنا من الازمات القلبية المفاجئة، وحسب ما ذكره موقع heart فهى :

كيف تحمى نفسك من الأزمات القلبية المفاجئة:



1: تناول نظام غذائي صحي

اجعل خطتك الغذائية تركز على الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبروتينات النباتية والبروتينات الحيوانية الخالية من الدهون والأسماك، اتخذ خيارات ذكية مثل الحد من الكربوهيدرات المكررة واللحوم المصنعة والمشروبات المحلاة.

استخدم ملصق حقائق التغذية على الأطعمة المعلبة لتقليل الصوديوم والسكريات المضافة والدهون المشبعة وتجنب الدهون المتحولة.

2- كن نشطًا بدنيًا

تحرك أكثر، إنها واحدة من أفضل الطرق للبقاء في صحة جيدة، والوقاية من الأمراض والشيخوخة بشكل جيد، يجب أن يمارس البالغون 150 دقيقة على الأقل من التمارين الهوائية متوسطة الشدة أو 75 دقيقة من النشاط القوي كل أسبوع إذا كنت نشطًا بالفعل، يمكنك زيادة شدتك للحصول على المزيد من الفوائد، إذا لم تكن نشطًا الآن، فابدأ ببساطة عن طريق الجلوس أقل والتحرك أكثر.

3: راقب وزنك

حافظ على وزن صحي لك، افقد الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة. ابدأ بتناول سعرات حرارية أقل وتحرك أكثر. يمكنك التحقق من مؤشر كتلة الجسم (BMI). إذا كنت بحاجة إلى مساعدة ، فتحدث إلى فريق الرعاية الصحية الخاص بك حول خطة إنقاص الوزن.

4: التدخين

إذا كنت لا تدخن أو تستخدم منتجات التبغ ، فلا تبدأ أبدًا لا يوجد شيء اسمه منتج تبغ آمن. إذا كان الإقلاع عن التدخين أو التبغ يمثل تحديًا لك، فاطلب من فريقك المساعدة في التخلص من هذه العادة باستخدام طرق مجربة. لا تستبدل مصدر تبغ بآخر. وحاول تجنب التدخين السلبي أيضًا.

5: إدارة الأمراض المزمنة

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع الكولسترول، أو ارتفاع نسبة السكر في الدم، أو مرض السكري أو حالات أخرى تعرضك لخطر أكبر، فمن المهم جدًا العمل مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك وإجراء تغييرات في نمط الحياة، يمكن الوقاية من العديد من الحالات أو التحكم فيها عن طريق تناول الطعام بشكل أفضل، والنشاط، وفقدان الوزن ، والإقلاع عن التدخين.

6:خذ دوائك

إذا كنت تعاني من حالة صحية، فقد يصف لك الطبيب أدوية الستاتين أو الأدوية الأخرى للمساعدة في السيطرة على الكوليسترول وسكر الدم وضغط الدم، خذ جميع الأدوية حسب التوجيهات، لكن لا تتناول الأسبرين كإجراء وقائي ما لم يخبرك طبيبك بذلك، إذا لم تكن قد أصبت بنوبة قلبية أو سكتة دماغية من قبل ، فقد لا يساعدك تناول الأسبرين يوميًا على الإطلاق وقد يتسبب في مشاكل بما في ذلك خطر النزيف إذا كنت قد أصبت بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، فقد يرغب طبيبك في تناول جرعة منخفضة من الأسبرين لتقليل خطر إصابتك بأخرى.