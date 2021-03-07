كل ما تريد معرفته عن معرض "أهلا رمضان" للعام الحالي؟

كتب أحمد حمادة



س- متى يبدأ المعرض؟ ج- يبدأ فى الفترة من 4 إبريل إلى 12 من الشهر نفسه.



س- كم عدد الشركات المشاركة حتى الآن؟

ج- 164 شركة غذائية سوف تعرض منتجاتها بالمعرض الدائم بمدينة نصر فى نفس المدة.



س- كيف يستفيد المستهلك من المعرض؟ ج- المعرض يوفر للمستهلك فرصة للحصول على المنتج من المصنع أو المستورد مباشرة دون دخول حلقات وسيطة.



س- هل سيشمل المعرض تخفيضات للسلع؟

ج- بالفعل سيكون هناك تخفيضات على مختلف السلع وستصل إلي نسبة 35% إذا لم تزد عن ذلك.



س- ماهي أبرز السلع التي ستتوفر في المعرض؟

ج- تتنوع بين الأرز والسكر والدقيق والزيت والسمن والمكرونة والصلصة والعدس والفول وقمر الدين والبلح والشاى واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة والياميش.