اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن معرض "أهلا رمضان" للعام الحالي؟

الأحد، 07 مارس 2021 07:30 م
كل ما تريد معرفته عن معرض "أهلا رمضان" للعام الحالي؟ سلع غذائية
كتب أحمد حمادة

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أعلن اتحاد الغرف التجارية عن الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال المشاركة في معرض أهلا رمضان.. وفيما يلي نعرض أهم الأسئلة حول المعرض وأهميته والإجابة عليها:
 

س- متى يبدأ المعرض؟ 

ج- يبدأ فى الفترة من 4 إبريل إلى 12 من الشهر نفسه.

س- كم عدد الشركات المشاركة حتى الآن؟ 

ج- 164 شركة غذائية سوف تعرض منتجاتها بالمعرض الدائم بمدينة نصر فى نفس المدة.

س- كيف يستفيد المستهلك من المعرض؟ 

ج- المعرض يوفر للمستهلك فرصة للحصول على المنتج من المصنع أو المستورد مباشرة دون دخول حلقات وسيطة.
 

س- هل سيشمل المعرض تخفيضات للسلع؟ 

ج- بالفعل سيكون هناك تخفيضات على مختلف السلع وستصل إلي نسبة 35% إذا لم تزد عن ذلك. 
 

س- ماهي أبرز السلع التي ستتوفر في المعرض؟ 

ج- تتنوع بين الأرز والسكر والدقيق والزيت والسمن والمكرونة والصلصة والعدس والفول وقمر الدين والبلح والشاى واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة والياميش.

س- هل سيكون المعرض في القاهرة فقط؟ 

ج- لا، تم الاتفاق مع الغرف التجارية لتوفير المعرض في جميع المحافظات.
 

اهلا رمضان

الغرف التجارية

اتحاد الغرف التجارية

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