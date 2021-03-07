كريم عوض الممثل لوحيد لقطاع الخدمات المالية المصري بقائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2021

اختارت مجلة فوربس الأمريكية، كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط عام 2021، ليصبح الممثل الوحيد لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية المصري بالقائمة، يأتي ذلك تتويجًا لجهود "عوض" في قيادة المجموعة لتحقيق عدة ألقاب خلال الفترة الماضية أبرزها تسميتها كأفضل بنك استثمار في الأسواق المبتدئة للمرة الأولى من قِبَل مؤسسة جلوبال فاينانس، وهى من أبرز المؤسسات الدولية المرموقة المعنية بتغطية أداء الشركات المالية حول العالم، كما تم تصنيف الشركة من ِقبَل المؤسسة كأفضل شركة في إدارة صفقات أسواق الدين بأفريقيا، ضمن قائمة تصنيف أفضل بنوك الاستثمار على مستوى العالم خلال عام 2021

كما تصدرت ترتيب شركات الوساطة في الأوراق المالية بالأسواق التي تعمل بها عبر أربعة قارات حول العالم، حيث حصدت المركز الأول على صعيد أسواق مصر والكويت ودبي وكينيا لعام 2020، كما احتلت المركز الثاني من حيث قيمة التداولات بسوقي أبو ظبي ونيجيريا، والمركز الثالث في السوق العُماني، علمًا بأن الشركة تنفرد بتغطية 12 سوقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علاوة على 75 سوقًا مبتدئًا، وبالنسبة للأداء المالي، حققت المجموعة المالية هيرميس، إيرادات تشغيلية بحوالي 238 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020، بنسبة نمو 6%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وبحسب المجلة الشهيرة، فقد جاء اختيارها لأعضاء القائمة وفقًا لعدة معايير أبرزها حجم الشركة من حيث الإيرادات والأصول وعدد الموظفين، تأثير الرئيس التنفيذي والشركة على القطاع والمجتمع والدولة، نمو الشركة وإنجازات الرئيس التنفيذي في العام الماضي، خبرة الرئيس التنفيذي في منصبه الحالي، بالإضافة إلى خبرته العامة، الإنجازات الشخصية للرئيس التنفيذي، بما في ذلك رئاسة عضوية مجالس الإدارات والمبادرات الاجتماعية، التكريم والجوائز من الحكومات والجمعيات المعترف بها.

ويشغل كريم عوض منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس منذ عام 2013، وقبلها شغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار التابع للمجموعة، ورئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب.