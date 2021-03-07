قطار المحاكمات..جلسة 12متهما بخلية هشام عشماوى و3متهمين بـ"فض اعتصام النهضة"

كتب إيهاب المهندس

تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم الأحد، نظر العديد من القضايا الهامة، ولعل أبرزها محاكمة 3 متهمين بـ"فض اعتصام النهضة"، والحكم على موظف متهم باختلاس 1.5 مليون بالسيدة زينب، ومحاكمة 12 متهما بـ"خلية هشام عشماوي".

محاكمة 3 متهمين بـ"فض اعتصام النهضة"

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

كما جاء بأمر الإحالة: المتهمون ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة.

محاكمة 12 متهما بـ"خلية هشام عشماوي"

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طواريء، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، ثانى جلسات محاكمة 12 متهما في القضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ الوراق، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، وبرقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "خلية هشام عشماوي".

الحكم على موظف متهم باختلاس 1.5 مليون بالسيدة زينب

تنطق محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار شعبان الشامى، بحكمها فى محاكمة "م.ع.ع" مراجع بمأمورية إحدى المحاكم لاتهامه باختلاس أموال من جهة عمله بمقدار مليون ونصف.