فرنسا: 130 وفاة ونحو 22 ألف إصابة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية، اليوم الأحد، عن تسجيل 130 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و21 ألفًا و825 إصابة على مستوى فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية.
نقلت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية عن بيانات المعهد، ارتفاع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في فرنسا منذ بداية تفشي الوباء إلى 88 ألفًا و574 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 3 ملايين و904 آلاف و233 إصابة.
فرنسا: 130 وفاة ونحو 22 ألف إصابة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعةالأحد، 07 مارس 2021 11:23 م
كورونا - صورة أرشيفية
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أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية، اليوم الأحد، عن تسجيل 130 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و21 ألفًا و825 إصابة على مستوى فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية.
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