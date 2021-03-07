غدا.. "أوهام التراث العربى" ندوة ثقافية فى مكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

يقدم مركز المخطوطات التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية، محاضرة ثقافية بعنوان "أوهام فى التراث العربى الإسلامي"، وذلك غدا الإثنين ويُلقى المحاضرة الدكتور حسين سليمان رئيس قسم الدراسات والفعاليات الأكاديمية بمركز المخطوطات.

تتناول المحاضرة مجموعة من الأفكار والمصطلحات المنتشرة فى كل أنحاء العالم، والمستخدمة فى المؤلفات الأكاديمية والثقافية، وهى مصطلحات جديدة على الفكر الإسلامي، ولا علاقة لها بالتراث الذى كتبه المسلمون فى الماضي، مما جعل البعض يتوهم فى صحة تلك الأفكار ويدافع، بل ويقاتل من أجل تحقيقها وهى ليست من أصل تراثه الفكري.

وتأتى تلك المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات يقيمها مركز المخطوطات بعنوان "فى التراث العربى الإسلامي"؛ والتى يعمل من خلالها المحاضر على التعريف بالجوانب المختلفة التى أبدع فيها العرب والمسلمون فى ماضى الحضارة العربية الإسلامية. ويستكمل المحاضر تلك المحاضرات والتى تبث مباشرة عبر موقع مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية ويعلن المركز عن مواعيد تلك المحاضرات على صفحته على الفيسبوك وذلك من خلال الرابط التالي: (https://www.facebook.com/Mscbaae).