علامات تحذيرية تكشف الإصابة بسرطان البنكرياس.. فقدان الشهية الأبرز

ندى سليم

سرطان البنكرياس من أخطر الأورام التي تصيب المرضى، وتكون من عوامل الوفاة، خاصة إذا تم اكتشافه في مراحل متأخرة، فإن الكشف مبكرًا عن الأورام داخل البنكرياس يسهم في الوصول إلى نتائج جيدة في حالات الشفاء.

وطبقًا لتقرير نشر في مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن هناك بعض الأعراض والعلامات الخطيرة التي تعطيك مؤشرا للإصابة بسرطان البنكرياس، كان البراز الشاحب والذهاب كثيرًا إلى المرحاض من أبرز تلك العلامات، خاصة أنه لا يسبب أعراضًا لفترة طويلة.

وأظهرت الدراسة أيضًا أن الإصابة باليرقان من أكثر العلامات التحذيرية حيث يتطور السرطان ليسد القناة الصفراوية مما يؤدى إلى حدوثه، وحينها تتحول لون البشرة وبياض العين الى اللون الأصفر، كما يمكن أن يسبب اليرقان أيضًا برازًا شاحبًا ورائحة كريهة.

وتشمل الأعراض الأخرى لليرقان أيضًا حكة في الجلد، وبول أصفر داكن (بول)، بالإضافة الى فقدان الشهية أو فقدان الوزن، والشعور بالتعب أو انعدام الطاقة، ارتفاع في درجة الحرارة، أو الشعور بالرعشة.

ووفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن حوالي 20 من كل 100 حالة من حالات سرطان البنكرياس في المملكة المتحدة (حوالي 20 %) سببها التدخين، حيث تحذر أيضًا من أن السجائر والسيجار والغليون والتبغ تزيد من مخاطر الإصابة به.

جدير بالذكر أنه يتم تشخيص حوالي 9600 شخص بسرطان البنكرياس في المملكة المتحدة سنويا.