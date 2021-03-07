علاج 1491 مريضا من أهالى قرية الزهور بقافلة صحة الإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، قافلة علاجية بقرية الزهور بمنطقة أبيس جنوب شرق الإسكندرية بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية.

وأشار الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، فى بيان صادر اليوم، أن القافلة، ضمت 8 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والعظام والعيون والأمراض الجلدية والتناسلية وتنظيم الأسرة، وشارك فيها 52 عضو من العاملين يمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال، علاوة على 6 سائقين للعيادات المتنقلة من إدارة القوافل بالوزارة.

وأوضح "السقعان"، أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1491 مريض تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 37 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أو قرارات علاج على نفقة الدولة.

من جانبه قال الدكتور"ممدوح الجميل" منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية، أنه تم إجراء 455 تحليلا طبيبا مختلفا و 55 أشعة بالموجات فوق الصوتية ، علاوة على فحص 51 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر ، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 837 مواطن من أهالى القرية فى عدد من الموضوعات الصحية.

وكانت مديرية الصحة، قد نظمت قافلة طبية مجانية بقرية أبيس العاشرة بالإسكندرية، وقال الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية - أن القافلة ضمت 10 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والعظام والعيون والأمراض الجلدية والتناسلية وتنظيم الأسرة والأسنان، وشارك فيها 50 عضو من العاملين يمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأوضح "السقعان" أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1638مريض تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 36 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى.