اليوم السابع
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طلاب الصف الثانى الثانوى بـ15 محافظة يبدأون امتحان الفيزياء والتاريخ

الأحد، 07 مارس 2021 09:19 ص
طلاب الصف الثانى الثانوى بـ15 محافظة يبدأون امتحان الفيزياء والتاريخ امتحانات طلاب الصف الثانى الثانوى
كتب ــ محمود طه حسين

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بدأ طلاب الصف الثانى الثانوى العام، فى 15 محافظة أداء الامتحان الإلكترونى بالفصل الدراسي الأول فى مادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية حيث بدأت اللجنة من التاسعة صباحاً.
 
وشملت الـ 15 محافظة: القاهرة وبورسعيد ودمياط والسويس والشرقية والغربية والبحيرة وبنى سويف والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد ومطروح وشمال سيناء، بينما يبدأ طلاب باقى المحافظات وهى "الإسكندرية والدقهلية والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر" امتحاناتهم من العاشرة صباحا فى نفس المادتين.
 
وانطلقت امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمرحلتى التعليم الأساسي والثانوى العام 27 فبراير الماضى وتستمر حتى 11 مارس الجارى، حيث أدى تلاميذ المرحلة الإبتدائية الامتحانات متعدد التخصصات فى مواد العربى واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات بواقع ساعتين لكل صف دراسى بواقع 30 سؤالاً فى كل صف من الرابع حتى السادس الابتدائي، كما انتهى طلاب المرحلة الإعدادية بالصفين الأول والثانى من أداء الاختبار المجمع بواقع 35 سؤالاً فى جميع المواد، كما اختبر طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا فى أول أسبوع لهم بامتحانات الفصل الدراسي الأول ويستكملوا امتحاناتهم خلال الأسبوع الجارى.
 
شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم السماح للطلاب باصطحاب الكتب الخارجية أو المذكرات أو التليفونات المحمولة أو أي أجهزة تساعد على الغش، والتنبيه على الطلاب فى مكان ظاهر باللجان على أن حيازة التليفون المحمول حتى وإن كان مغلقا يعتبر شروعا في الغش والاخلال بنظام الامتحان، وهو ما سيعرض الطالب للمساءلة القانونية.
 
كما نبهت الوزارة على و ضرورة توقيع الملاحظين بكشوف الملاحظة المعدة من قبل مدير المدرسة ومسئول شئون الطلبة والموضح بها رقم اللجنة والفترة الامتحانية، على أن تحتفظ المدرسة بتلك الكشوف لتحديد المهام والمسئوليات مع ضرورة إلتزام الملاحظين بأسماء الطلاب الواردة بكشوف المناداة لكل لجنة فرعية والتأكد من شخصية الطلاب والتنبيه على الطلاب بضرورة التوقيع بكشوف الحضور لكل جلسة امتحانية.
 
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تنظيم دخول طلاب الصف الثانى الثانوى
تنظيم دخول طلاب الصف الثانى الثانوى

الاجراءات الاحترازية خلال امتحانات الثانوية العامة
الاجراءات الاحترازية خلال امتحانات الثانوية العامة

 


التربية والتعليم

امتحانات الثانى الثانوى

امتحان الفيزياء للثانى الثانوى

امتحانات طلاب الصف الثانى الثانوى

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