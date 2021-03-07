طلاب الثانى الثانوى: امتحانا التاريخ والفيزياء متوسط الصعوبة والسيستم يعمل بكفاءة

كتب ـ محمود طه حسين

أدى طلاب الصف الثانى الثانوى امتحان الفصل الدراسى الأول فى مادتى التاريخ للشعبة الأدبية والفيزياء الشعبة العلمية، وقال الطالب سيف أحمد بمدرسة السعيدية الثانوية، إنهم سجلوا الدخول على سيستم الامتحان، وأنه يعمل بشكل جيد، موضحا أن المدرسة منعت دخول أى تليفونات محمولة اللجان.

فيما أكد الطالب محمود حسن، أن امتحان التاريخ متوسط الصعوبة، وتم الإجابة عن الأسئلة فى وقت قصير، وشملت الأسئلة 23 سؤالا منها 10 أسئلة سهلة و5 مستواها أعلى من حيث الصعوبة، وباقى الأسئلة فى مستوى الطالب الفائق للتمييز بين الطالب المجتهد وغيره من الطلاب.

كما أكد طلاب الشعبة العلمية، أن امتحان الفيزياء متوسط من حيث الصعوبة، ولكن الأسئلة خاطبت الفهم.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بالمرحلتين التعليم الأساسى والثانوى العام 27 فبراير الماضى وتستمر حتى 11 مارس الجارى، حيث أدى تلاميذ المرحلة الابتدائية الامتحانات متعدد التخصصات فى مواد العربى واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات بواقع ساعتين لكل صف دراسى بواقع 30 سؤالاً فى كل صف من الرابع حتى السادس الابتدائي، كما انتهى طلاب المرحلة الإعدادية بالصفين الأول والثانى من أداء الاختبار المجمع بواقع 35 سؤالاً فى جميع المواد، كما اختبر طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا فى أول أسبوع لهم بامتحانات الفصل الدراسى الأول ويستكملوا امتحاناتهم خلال الأسبوع الجارى.

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم السماح للطلاب باصطحاب الكتب الخارجية أو المذكرات أو التليفونات المحمولة أو أى أجهزة تساعد على الغش، والتنبيه على الطلاب فى مكان ظاهر باللجان على أن حيازة التليفون المحمول حتى وإن كان مغلقا يعتبر شروعا فى الغش والاخلال بنظام الامتحان، وهو ما سيعرض الطالب للمساءلة القانونية.

كما نبهت الوزارة على وضرورة توقيع الملاحظين بكشوف الملاحظة المعدة من قبل مدير المدرسة ومسئول شئون الطلبة والموضح بها رقم اللجنة والفترة الامتحانية، على أن تحتفظ المدرسة بتلك الكشوف لتحديد المهام والمسئوليات مع ضرورة التزام الملاحظين بأسماء الطلاب الواردة بكشوف المناداة لكل لجنة فرعية والتأكد من شخصية الطلاب والتنبيه على الطلاب بضرورة التوقيع بكشوف الحضور لكل جلسة امتحانية.