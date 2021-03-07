طلاب الإعدادية و2 ثانوى يؤدون الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة.. صور

المحافظات محمد فرج - هانى فتحى

أدى اليوم الأحد طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية امتحانات الفصل الدراسى الأول وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما أدى طلاب الصف الثانى الثانوى القسم الأدبى امتحاناتهم فى مادة اللغة الإنجليزية والفلسفة والمواطنة ، فيما أدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم فى مادة الكيمياء والفيزياء والأحياء والمواطنة .

وقال الشيخ وسيم متولى خليل وكيل المنطقة الأزهرية ببورسعيد لليوم السابع، إن إجمالى عدد طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 437 طالبا وطالبة، ويبلغ إجمالى عدد طلاب الصف الثانى الثانوى بالقسم الأدبى 264 طالبا وطالبة ويبلغ عدد طلاب الصف الثانى بالقسم العلمى 158 طالبا وطالبة.

وأضاف وسيم أن هناك إجراءات احترازية ووقائية خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل للمراحل التعليمية الثلاث والشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسى 2020/2021 للوقاية من فيروس كورونا قبل دخول اللجان وأثناء الامتحانات من خلال التعقيم الشخصى للطلاب .

وتابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مع مسئولى التربية والتعليم سير امتحان الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الحالى 2020/2021، الذى يعقد اليوم الأحد خلال يوم واحد فقط، حيث حضر 52 ألفا و965 طالباً وطالبة لأداء الامتحان فى 1099 فصلاً داخل 421 مدرسة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال تواصله مع سهام يوسف، وكيل وزارة التعليم، والتى أشارت إلى جولتها "صباح اليوم" على بعض المدارس، لمتابعة سير الامتحان، للاطمئنان على توفير كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، حرصا على سلامتهم من خلال تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال يوم الامتحان الذى يجرى فى أجواء مختلفة وظرف استثنائى بسبب فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى انتظام أعمال الامتحان وسيرها بدون معوقات أو مشاكل وسط التزام بالتدابير الوقائية والصحية.

وأوضحت وكيل الوزارة، أن طلاب الثالث الإعدادى يؤدون اليوم امتحان ورقى مجمع "متعدد التخصصات" فى المواد الأساسية فقط، ولا تضاف درجاته إلى المجموع الكلى فى نهاية العام، ويلزم اجتيازه كشرط أساسى للتقدم لامتحان الفصل الدراسى الثانى، ويشترط حصول الطالب على 50% فأكثر فى الورقة الامتحانية و25% فأكثر فى كل مادة، منوهة إلى أنه فى حالة عدم تحقق هذين الشرطين، فعلى الطالب التقدم لامتحان تكميلى فى المواد التى تسببت فى ذلك.

وفى المنيا، تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم عددا من لجان اختبارات الشهادة الإعدادية المجمع، حيث تابع المحافظ أداء الطلاب لاختبار الفصل الدراسى الأول متعدد التخصصات، وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية.

وشملت جولة المحافظ، تفقد لجان الامتحانات بالمدرسة الإعدادية الثانوية بالمنيا الجديدة ومدرسة الشهيد محمد جمال أبوحليقة الإعدادية بمدينة المنيا.

جاء ذلك بحضور محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور على عبد السلام، مدير إدارة المنيا التعليمية.

واطمأن المحافظ على حسن سير الامتحانات، معربا عن خالص أمنياته بالنجاح للطلاب، وأكد المحافظ تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوقيع الكشف الطبى على التلاميذ والطلاب عن طريق الكواشف الحرارية، وارتداء التلاميذ والطلاب والملاحظين للكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعى وتطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات.

من جانبه، أوضح محمد الرشيدى، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية يبلغ 103 الف طالب وطالبة على مستوى مدارس المحافظة، ويؤدى الطلاب الامتحان المجمع بواقع 10 أسئلة فى مادة اللغة العربية، و8 أسئلة فى الرياضيات الجبر والهندسة، و6 أسئلة فى العلوم، و6 أسئلة فى اللغة الإنجليزية، و5 فى الدراسات.

وفى أسيوط، شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على المتابعة المستمرة للجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الاول والثاني الثانوي والاعدادية العامة للاطمئنان على حسن سير الامتحانات دون أي عقبات وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات على أكمل وجه فضلًا عن الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة، بالإضافة إلى تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان لمراعاة المسافات البينية بينهم مع ارتداء الكمامات والتأكيد على مصادر التهوية داخل الفصول وذلك حرصًا على السلامة العامة، لافتًا إلى أن غرفة إدارة الأزمات والكوارث والعمليات بالمحافظة تتابع سير عملية الامتحانات وعلى اتصال مستمر بغرف العمليات بمديريتي الصحة والتعليم لتذليل أية عقبات وتوفير كل سبل الراحة للطلاب.

ومن جانبه تفقد محمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة يرافقه محمد ابراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم وعلاء خضراوى مدير إدارة الأمن بالمديرية ورؤساء المراكز والاحياء بعض لجان الامتحانات بقرى ومراكز المحافظة للاطمئنان على سير الامتحانات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب وحل أية مشكلات طارئة قد تحدث بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

من جانبه أوضح وكيل الوزارة أن عدد الطلاب الذين لهم حق أداء الامتحان فى الصف الأول الثانوى هذا العام بلغ أكثر من 34 ألفًا و585 طالبًا وطالبة وبالنسبة للصف الثانى الثانوى فانه يتم إجراء الامتحانات في 120 مدرسة على مستوى مراكز ومدن المحافظة لافتا إلى أن عدد الطلاب الذين لهم حق أداء الامتحان في الصف الثاني الثانوى هذا العام بلغ 19 ألف و481 من طالبًا وطالبة مؤكدًا أنه يجرى تجهيز وتعقيم مقار اللجان بمختلف الإدارات التعليمية يوميا قبل وبعد انتهاء الامتحانات واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام الملاحظين والطلاب وتوفر جميع الخدمات والإمكانات أمام رؤساء اللجان والمراقبين ومقدري الدرجات لممارسة عملهم مشدا على مدراء المدارس ضرورة دخول الطلاب والعاملين والملاحظين اللجان بالكمامات .

كان محافظ أسيوط قد تفقد خلال الايام الماضية لجان مدرسة أسيوط الرسمية المتميزة لغات في الفترة الثانية "أون لاين" من الامتحانات واطمئن من الطلاب على مستوى الامتحان وتأكد من عدم وجود أية عقبات تواجههم كما تفقد سير الامتحانات بمدرسة الجامعة الاعدادية الموحدة واطمئن على الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا ومراعاة التباعد وترك مسافات كافية بين الطلبة حرصا على الصحة العامة.





اجراءات-احترازية-مشددة-ببورسعيد-(1)







اجراءات-احترازية-مشددة-ببورسعيد-(2)







الاجراءات-الوقائية-ببورسعيد







امتحانات-الاعدادية-ببنى-سويف-(1)







امتحانات-الاعدادية-ببنى-سويف-(2)







كشف-حرارى-لمحافظ-المنيا







محافظ-المنيا-فى-احدى-اللجان



